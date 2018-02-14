حمدان بن محمد: هدفنا إسعاد شعب الإمارات

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن سعادته بتجمع أهل الهجن في مهرجان سموه لسباقات الهجن الأصيلة الذي تقام نسخته الأولى في ميدان المرموم بدبي بين 10 و20 فبراير الحالي، وأشار سموه إلى أن الهدف وراء هذا التجمع التراثي هو إسعاد شعب الإمارات.

حيث قال: «هدفنا إسعاد شعبنا»، وأضاف سموه خلال حضوره رابع أيام المهرجان، مساء أمس، في حديثه لقناة «دبي ريسنغ» عبر برنامج «أهل الهجن»، إن الاهتمام برياضة الآباء والأجداد يشجع الناس على الحضور والمشاركة، وقال: «سنقف دائماً خلف أهل الهجن، وسنحرص على تقديم ما يتمناه الجميع».

بداية الخير

وقال سموه خلال متابعته سباقات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، إن بداية الخير جاءت في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي أقيم في المملكة أخيراً، وقال: «طالما السعودية معنا نحن بخير».

وعن حرص سموه على تحية أهل الهجن قبل انطلاق منافسات الأشواط، رد قائلاً: «إنه يشعر بالسعادة عندما يراها في عيون المشاركين». وعن النتائج المميزة لهجن أبناء القبائل في الأيام الأولى من المهرجان، قال سموه: «إن الإنسان حريص على التطور سواء في حياته الشخصية أو العمل».

متابعة السباقات

وحرص سموه على متابعة أشواط الرموز لسن اللقايا بحضور الشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، الذي قام بتتويج الفائزين بأشواط الرموز بعد نهاية الشوط السادس في الفترة المسائية التي شهدت إقامة تسعة عشر شوطاً.

وتمكنت «روعة» بشعار هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، تحت قيادة المضمر حمود محمد سالم الوهيبي، من الحصول على كأس اللقايا الابكار المفتوح بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة 5 كيلومترات في توقيت زمني وقدره 7:15:6 دقائق، وذهبت بندقية اللقايا الجعدان المفتوح إلى السعودية بواسطة هجن النايفات التي قدمت «الأدلم» تحت القيادة التضميرية لفهيد بيشان العجمي، الذي نجح في الوصول إلى خط النهاية مسجلاً زمناً بلغ 7:12:0 دقائق.

محليات ومهجنات

ودفعت هجن العاصفة بـ «أساطير» تحت قيادة المضمر غياث الهلالي لتحصل على ناموس الشوط الثالث للابكار المحليات بزمن وقدره 7:23:2 دقائق، فيما مضى الشوط الرابع للابكار المهجنات مع نفس الشعار وذات المضمر، وذلك بوساطة «شقرا» التي حققت توقيتاً زمنياً بلغ 7:19:0 دقائق.

وقدمت هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي «الطميري» من خلال الشوط الخامس للجعدان المحليات بزمن وقدره 7:21:0 دقائق، وسجل «الجذاب» الظهور القوي لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بعد حصوله على صدارة الشوط السادس للجعدان المهجنات بعد أن سجل توقيتاً قدره 7:15:9 دقائق.

الشوط السابع

الشوط السابع في أمسية اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والمخصص للابكار المحليات كان من نصيب هجن زعبيل بعد أن قدم المضمر راشد محمد مروشد «سلهودة» على الصدارة بزمن بلغ 7:16:6 دقائق.

وعادت هجن العاصفة لتحصد الناموس في الشوط الثامن للابكار المهجنات، حيث قاد غياث الهلالي «ند» للصدارة بتوقيت وقدره 7:17:6 دقائق. ونجح «صايب» لهجن العاصفة في حسم ناموس الشوط التاسع للجعدان المحليات مسجلاً زمناً 7:22:5 دقائق، وكان «شاهين» بالشعار الملكي لهجن العاصفة وتحت قيادة غياث الهلالي، هو السيد في الشوط العاشر للجعدان المهجنات، وذلك بتوقيت بلغ 7:20:0 دقائق.

«عالية» لهجن العاصفة وتحت قيادة غياث الهلالي هي من حصلت على الصدارة في الشوط الحادي عشر للابكار المحليات وذلك بزمن 7:22:8 دقائق، وتمكنت «معزة» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر فيصل طالب بن شريم المري من الظهور على قمة الابكار المهجنات في الشوط الثاني عشر وذلك بتوقيت وقدره 7:16:9 دقائق.

فوز «مزعل»

وحسم «مزعل» لهجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد الشوط الثالث عشر للجعدان المحليات تحت قيادة المضمر مختار أحمد عبد الملك، وذلك بزمن 7:21:3 دقائق، وتمكن «أشقر» لهجن زعبيل وتحت قيادة المضمر راشد محمد مروشد من اكتساح الشوط الرابع عشر للجعدان المهجنات مسجلاً توقيتاً وقدره 7:15:1 دقائق.

وكانت «النويعس» هي الفائزة بآخر الأشواط المفتوحة للابكار المحليات، وذلك بقيادة المضمر فيصل طالب شريم المرّي لتهدي هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الناموس في زمن بلغ 7:21:6 دقائق.

أشواط الإنتاج

وضعت «مهيضة» لهجن زعبيل بقيادة المضمر راشد محمد سعيد مروشد نفسها على رأس المشاركات في الشوط السادس عشر للابكار المحليات للإنتاج، وذلك بوصولها إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً بلغ 7:11:9 دقائق كان هو الزمن الأفضل في كل سباقات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وحسمت «الشاهينية» بشعار الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان الشوط السابع عشر للابكار المهجنات للإنتاج بعد أن تمكنت من الوصول إلى النقطة الأخيرة في السباق بتوقيت وقدره 7:18:1 دقائق.

الشوط الثامن عشر الذي خصص للجعدان المحليات للإنتاج كان من نصيب «ناصي» بشعار هجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وتحت قيادة المضمر المتألق مختار أحمد عبدالملك، الذي حسم السباق في زمن بلغ 7:17:6 دقائق. وذهب آخر الأشواط إلى هجن زعبيل بعد أن وصلت «مهول» إلى خط النهاية بقيادة المضمر راشد محمد سعيد مروشد قبل الجميع، وذلك بزمن وقدره 7:20:4 دقائق.

15 لقباً للعاصفة في الفترة الصباحية

دشنت هجن أصحاب السمو الشيوخ، مشاركتها وظهورها الأول في النسخة الأولى لمهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأًصيلة، خلال الفترة الصباحية لليوم الرابع، أمس في سباقات سن اللقايا التي أقيمت فيها 16 شوطاً تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات، لمسافة 5 كيلومترات، ونجحت هجن العاصفة في الظفر بصدارة 15 شوطاً بتألق كاسح لها في الفترة الصباحية.

ودخل الشعار الملكي لهجن العاصفة بقيادة نجم نجوم التضمير غياث الهلالي بقوة وتمكن من وضع بصمته على الصدارة في الأشواط التسعة الأولى من السباق، وكانت «مراسيل» هي صاحبة الناموس في الشوط الأول للبكار المحليات ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 7:31:4 دقائق، أما الشوط الثاني للبكار المهجنات فقد كان من نصيب «المزن» بالشعار الملكي والتي سجلت توقيتاً بلغ 7:26:9 دقائق.

مواصلة التميز

وواصل مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي التميز، من خلال الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات الذي قدم من خلاله «مقدام» بتوقيت 7:31:2 دقائق، قبل أن يتدخل «شباب» ويهدي هجن العاصفة وغياث الهلالي ناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 7:28:0 دقائق.

وتمكنت «أعياد» بالشعار الملكي لهجن العاصفة من الظهور بقوة في الشوط الخامس للبكار المحليات وسجلت توقيتاً وقدره 7:28:5 دقائق، ثم جاءت «هزر» وواصل مشوار التميز للشعار الأسود والأبيض بعد أن قادها غياث الهلالي لحصد الصدارة في الشوط السادس للبكار المهجنات مسجلة زمناً بلغ 7:30:8 دقائق.

وظفر «دهام» لهجن العاصفة بالناموس في الشوط السابع للجعدان المحليات ووصل لخط النهاية في زمن وقدره 7:31:1 دقائق، وكانت الكلمة لـ«شاهين» بالشعار الملكي في الشوط الثامن للجعدان المهجنات بتوقيت بلغ 7:36:0 دقائق وحسمت «دغشة» المملوكة لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي الشوط التاسع للبكار المحليات وذلك في زمن 7:27:8 دقائق.

الناموس ـ «هبايب»

ونجح المضمر أحمد سلطان بالرشيد في إضافة النقطة الأولى إلى شعار هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من خلال فوز «هبايب» بالناموس في الشوط العاشر للبكار المهجنات وذلك في توقيت وقدره 7:30:5 دقائق.

وعادت هجن العاصفة لتواصل مشوار التألق عبر «الذرب» الذي نال ناموس الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات، مسجلاً زمناً بلغ 7:24:8 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في الأشواط الصباحية لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وأضاف «مرموق» نقطة جديدة إلى الشعار الملكي في الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات وذلك بتوقيت وقدره 7:30:3 دقائق. وحسمت «وشل» الشوط الثالث عشر للبكار المحليات لمصلحة هجن العاصفة وسجلت زمناً 7:31:0 دقائق، ثم جاءت «غند» لتضيف نقطة أخرى للشعار الملكي.

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قدم غياث الهلالي «الشايبة» لهجن العاصفة في الشوط الخامس عشر للبكار المحليات، واختتمت «محافل» مشوار التألق للشعار الملكي وذلك من خلال فوزها بناموس الشوط السادس عشر للبكار المهجنات.

سلالة الشبابي تواصل السيطرة على قمة أسعار المزاد

أقيمت مساء أول من أمس فعاليات اليوم الثاني لمزاد المرموم الخامس «ج» للإنتاج الشخصي، والمتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة، وتواجدت في المزاد أعداد مقدرة من عشاق الأصايل الذين اجتذبتهم العروض، فكان أن نجح كاسب سالم المسافري في الفوز بالقعود المنحدر من سلالة الأب الشبابي العاصفة والأم سودانية ودفع مقابل الحصول عليه 160 ألف درهم.

ولم يفرط كاسب سالم المسافري في الفوز بالبكرة بنت الشبابي العاصفة وأمها سودانية مقابل 140 ألف درهم، فيما جاءت البكرة بنت الشبابي العاصفة وأمها بنت شاهين في ثالث ترتيب الأسعار لثاني أيام المزاد وظفر بها علي الجمري مقابل 130 ألف درهم، وواصل أبناء وبنات الفحل الشبابي العاصفة السيطرة على قائمة الأسعار الأعلى، حيث دفع محمد حمد سعيد الهاشمي 120 ألف درهم وفاز بالقعود المنحدر من سلالة الأب الشبابي العاصفة والأم عناية.

فرج بن حمودة: مكرمة حمدان أثلجت صدور ملاك ورواد السباقات

أعرب فرج بن حمودة الظاهري عن ارتياحه العميق وسعادته بمكرمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي التي تعد من مبادراته الخيرة لتشجيع ملاك ورواد سباقات الهجن الذين تجابوا مع هذه المكرمة السخية وبحمد الله جاءت في وقتها المناسب، حيث بلغت الهجن جاهزيتها للسباقات الختامية، وأضاف: فاق الإقبال الكبير التصور وشهدت السباقات في أيامها الأولى منافسات قوية وساعد الجو المعتدل على تسجيل الهجن توقيتات طيبة.

وتابع بن حمودة: لقد كانت الفرحة غامرة لملاك الهجن وجاءت الجوائز القيمة والتسعيرات المغرية خاصة تسعيرات الرموز التي أثلجت الصدور، وهذا ما ينشده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي لا يألو جهداً في دعم وإثراء هذه الرياضة بدعمه المستمر وتواجده، كما أتاحت مشاركة هجن الإنتاج بهذا الكم الهائل فرصة للمنتجين للمشاركة بكل الفئات. وقال بن حمودة: رغم هذا الكم الهائل المشارك في هذه المكرمة كنا نود بعد أن أضيفت أشواط أن تكون هنالك سباقات موازية في الميادين الفرعية.

علي بن سرود: مهرجان ولي عهد دبي حقق نجاحات باهرة

أبدى علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، سعادته الكبرى بالنجاح الباهر الذي يحققه مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم (ولي عهد دبي) للهجن العربية الأصيلة، مشدداً على أن ذلك كان هو الأمر المتوقع منذ البداية. مضيفاً: كيف لا يحقق النجاح وهو يحمل اسما غالياً على الجميع، لسمو ولي عهد دبي، العاشق المتبتل في محراب رياضة الآباء والأجداد، والداعم الكبير لأهل الهجن في كل زمان ومكان.

منافسات متميزة

وقال بن سرود: إن منافسات المهرجان تمضي بصورة أكثر من مميزة، سواء من الناحية الإدارية أو من الناحية الفنية، ممثلاً ذلك في السباقات الجارية ضمن المهرجان، الذي قال إنه أفصح عن نوعيات مميزة من الهجن خاصة في سن الصغار.

وتابع بن سرود: تابعنا توقيتات نادرة الحدوث تظهر بصورة مستمرة من خلال هذا المهرجان، وذلك أمر طبيعي ومتوقع في ظل دفع ملاك الحلال بعدد أكبر من الذي شارك في مهرجان ختامي المرموم الماضي بحوالي ستة آلاف.

وتوقع بن سرود أن يتواصل المستوى المرتفع من خلال المنافسات المتبقية لهجن أبناء القبائل، مضيفاً: نتوقع أن تشهد سباقات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل التي تنطلق يوم الأربعاء تنافساً محموماً بين ملاك الحلال، ومن خلال متابعتي اللصيقة أعتقد أن المطايا الأفضل في هذه السن بالنسبة لأبناء القبائل في كل الخليج العربي ستظهر من خلال السباقات في سن الإيذاع.

عبدالله الفلاسي: شكل جديد للقرية التراثية

أكد عبدالله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، أن القرية التراثية في ميدان المرموم سوف تبدأ فعالياتها خلال الأسبوع الثاني لمهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي انطلق بداية هذا الأسبوع، مشيراً إلى ترتيبات خاصة للقرية هذا العام بالشراكة مع عدد من الجهات أبرزها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشروع التاجر الإلكتروني وذلك بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية.

وأوضح الفلاسي أن القرية التراثية ستستمر بجميع فعالياتها إلى حين انتهاء مهرجان ختامي المرموم منتصف أبريل المقبل. وكشف الفلاسي أنهم قاموا بتوفير حافلتين لنقل السياح من دبي مول إلى نادي دبي لسباقات الهجن والعكس.

أبناء القبائل يتنافسون على رموز الإيذاع اليوم

تختتم بالمرموم، صباح ومساء اليوم، منافسات الصغار لهجن أبناء القبائل، وذلك من خلال سباقات سن الإيذاع في خامس محطات النسخة الأولى لمهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة، لمسافة 6 كيلومترات.

وتطرح رموز سن الإيذاع من خلال الفترة المسائية حيث سيكون التنافس على أشده للظفر بكأس ولي عهد دبي من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني للإيذاع الجعدان المفتوح، وخصص الشوطان الثالث والرابع لرموز الإنتاج، حيث سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج حاضراً في الشوط الثالث للإيذاع البكار المفتوح «إنتاج»، وبندقية الإنتاج ستكون هي جائزة الشوط الرابع للجعدان المفتوح «إنتاج».

وبالمقابل تشهد الأشواط الأربعة عشر الأخرى «محليات ومهجنات» تنافساً محموماً بين أبناء القبائل على السيارات «تويوتا ستيشن، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب»، لأصحاب المراكز الأولى، بينما ستكون هناك جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً، منها 12 شوطاً للإنتاج «محليات ومهجنات».

حمود الوهيبي: دفعنا بـ 3 مطايا من أجل الكأس

أعرب المضمر حمود الوهيبي عن سعادته بفوز «روعة» للأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بكأس سمو ولي عهد دبي لـ«البكار اللقايا المفتوح» في الشوط الأول، وقال: إن التركيز كان على الشوط الرئيسي عبر الدفع بثلاثة مطايا حسمت «روعة» الصراع فيه. وأهدى الوهيبي «ناموس» الفوز إلى الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، مشيراً إلى أن التميز هو نتاج الدعم المستمر من أصحاب الحلال.

وكشف الوهيبي عن استعداداتهم للمشاركة في سن الإيذاع في مهرجان سمو ولي عهد دبي، حيث ستختتم مشاركاته في هذه السن ضمن المهرجان، مؤكداً تطلعهم إلى مواصلة الانتصارات في سن الإيذاع. وعن الاستعدادات لختامي الوثبة في عاصمة الميادين، قال الوهيبي: إن التجهيزات على قدم وساق، وسيحرصون على تقديم مشاركة مميزة في أبوظبي.