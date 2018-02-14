بطلة ويمبلدون تستهدف لقب تنس دبي

تشارك الإسبانية غاربين موغوروزا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون أحد أكبر بطولات «غراند سلام» الكبرى، والمصنفة الأولى عالمياً سابقاً، في بطولة سوق دبي الحرة الدولية للتنس، التي تستهدف لقبها وتنطلق منافساتها الاثنين المقبل على ملعب السوق الحرة بالقرهود، بمشاركة ألمع نجمات التنس في العالم، وأنهت موغوروزا موسماً رائعاً في 2017، شهد تتويجها ببطولة ويمبلدون، إثر تغلبها في النهائي على الأميركية فينوس ويليامز 7-5 6-0، لتفوز بثاني لقب لها في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، بعد لقب بطولة فرنسا المفتوحة الذي تُوجت به على حساب شقيقة فينوس، اللاعبة سيرينا ويليامز في 2016، وأصبحت موغوروزا أول لاعبة تنس تتمكن من إنزال الهزيمة بالشقيقتين ويليامز في نهائي اثنتين من بطولات جراند سلام.

كما فازت العام الماضي ببطولة سينسيناتي عقب تغلبها في نصف النهائي على المصنفة العالمية الأولى كارولينا بليشكوفا، وفي النهائي على المصنفة الثانية سيمونا هاليب، وتصدرت التصنيف الأول عالمياً بعد مشاركتها في بطولة أميركا المفتوحة.

تحديات

ومن أبرز التحديات المتوقع أن تواجهها موغوروزا للظفر بلقب دبي، أربع من متصدرات التصنيف العالمي سابقاً، وهنّ: ماريا شارابوفا، الحائزة على ألقاب خمس من بطولات جراند سلام، وأنجليك كيربر، بطلة سيدني 2018، الحائزة على اثنين من ألقاب بطولات جراند سلام، وسيمونا هاليب، وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة، وكارولينا بليشكوفا، التي بلغت نهائي بطولات الولايات المتحدة المفتوحة 2016، كما تضم قائمة المشاركات في البطولة كلاً من إلينا سفيتولينا، حاملة اللقب والفائزة بلقب بطولة بريسبن مؤخراً، وبيترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين وحاملة لقب بطولة سان بطرسبيرغ، وماديسون كيز، وكريستينا ملادينوفيتش، وأشلي بارتي.

ورحب كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بعودة موغوروزا، الحائزة على اثنين من ألقاب البطولات الأربع الكبرى، إلى دبي، وأشاد بارتقائها قمة هذه الرياضة، وبحضورها القوي داخل الملاعب وخارجها، وبدوره، قال صلاح تهلك، مدير البطولة: نجحت غاربين موغوروزا في الوصول إلى نصف نهائي دولية دبي للتنس في عام 2015، ولم يحالفها الحظ في 2016 في تجاوز النجمة الصاعدة إلينا سفيتولينا، واضطرتها الإصابة العام الماضي إلى الانسحاب في مباراتها الافتتاحية، وتبدو حظوظها قوية هذا العام لتحقيق مزيد من النجاحات في دبي، وستكون من المرشحات القويات لنيل اللقب.

حياة صحية

ومن جانبها، قالت الإسبانية غاربين موغوروزا: الجزء الأهم من مشاركاتي هو السفر وزيارة الأماكن الرائعة واللعب أمام الآلاف من الناس في ميادين التنس الكبيرة، وحياة المرء تكون صحية عندما يكون رياضياً محترفاً، وأنا أحب هذه الأجواء، قد يكون الأمر غريباً، ولكني أحب المنافسة التي تجعل المرء متوتراً، منفعلاً وخائفاً قليلاً أحياناً، أرغب في خوض مزيد من النهائيات الكبرى، والعمل على الوصول إلى التصنيف الأول عالمياً، إذ لا يوجد أي شيء أخشاه أو أختبئ منه، أريد تسجيل أصعب النقاط لأني كنت هنا وهذا يساعدني كثيراً.

إصابة

لم تكلل رحلة موغوروزا الأخيرة في بطولة أستراليا المفتوحة بالنجاح بسبب معاناتها من الإصابة التي ألمّت بها في عضلة الفخذ في بريسبن وسيدني، وبعض البثور في أستراليا المفتوحة، غير أنها سرعان ما استعادت عافيتها بعد فترة راحة قضتها في أوروبا، وباتت على أهبة الاستعداد للعودة إلى سابق عهدها.