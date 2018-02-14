مشاركة واسعة بمهرجان قوارب التنين الشعبي في دبي

استضافت قناة دبي المائية سباق «مهرجان قوارب التنين الشعبي» أحد أكثر السباقات حماسة وجماهيرية في الصين بمشاركة أكثر من 1300 شخص، الذي نظمته جمعية الإمارات لقوارب التنين «سيرنز إيفينتس» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية دبي العقارية، وسط أجواء من المرح والحماسة.

وحضر الفعاليات التي امتدت على مدار يومين أكثر من 1000 شخص من الجماهير الذين استمتعوا بمشاهدة العروض الرائعة التي قدمتها الفرق المشاركة في المنافسات، والتي بلغ عددها 65 فريقاً في السباق وتضمن كل فريق 20 شخصا قاموا بتنفيذ عدة استعراضات منها رقصة الأسد والفولكلور الشعبي الصيني، وغيرها من الفعاليات في السباق الذي يتطلب امتلاك مهارات التجديف والعمل الجماعي كفريق واحد، لكسب المنافسة في المسار الذي امتد لمسافة 200م.

وتابع أكثر من 35 مليون منافسات السباق التي بثتها قناة «سي سي تي في» الصينية التي قامت بتغطية جميع فعاليات السباق على الهواء مباشرة، وركزت القناة على المناطق السياحية في دبي التي تبرز التقدم العمراني لإمارة دبي على امتداد قناة دبي المائية، حيث تحظى فعاليات سباق قوارب التنين بشعبية كبيرة في الصين وعدد من دول جنوب وشرق آسيا.

كما يحرص مجلس دبي الرياضي على ضم هذه الأحداث ذات الطبيعة الرياضية والمجتمعية في برنامج فعالياته وتوفير سبل نجاح تنظيم الحدث الذي يجتذب الآلاف من المشاركين والجمهور سنويًا ويعد مهرجانا سنويا يجمع مختلف الشركات والمؤسسات الجامعية والمدرسية والمجتمعية ويضم مشاركين من مختلف الجنسيات من مختلف أنحاء الدولة.

2006

من بين أبرز الفرق المشاركة في منافسات هذا العام فريق «دبي فلاينج دراجونز»، الذي تأسس في عام 2006، ويشارك هذا الفريق عادة في 8 سباقات محلية كل موسم، بالإضافة إلى سباق عالمي واحد على الأقل سنوياً.