سيدات الوصل يحلقن بطائرة «عربية الأندية»

برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، اختتمت أول من امس بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات، بتتويج سيدات الوصل للكرة الطائرة بلقبها للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه علي سيدات الشارقة الرياضي للمرأة بثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد مباراة ماراثونية جمعتهما في صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وسط حضور جماهيري غير مسبوق، ونال الشارقة المركز الثاني والميداليات الفضية فيما ذهب المركز الثالث والميداليات البرونزية إلى فريق الدفاع الحسني المغربي.

قيادات رياضية

وحظيت المواجهة الختامية بين قطبي طائرة السيدات في الدولة الوصل والشارقة باهتمام كبير من القيادات الرياضية العربية والإماراتية بمختلف قطاعاتها حيث شرفها بالحضور كل من:«الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة رياضة المرأة، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات- وندى النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة- إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة .

علي سالم المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي - الشيخ بدر بن علي الرواس نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة ورئيس لجنة الاحتكام لبطولة الكرة الطائرة بالدورة - بشرى حجيج رئيس الاتحاد المغربي لكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة - محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام - يوسف الملا رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطائرة- راشد العوبد مدير عام قناة الشارقة الرياضية» وهو اهتمام يترجم رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتمكين رياضة المرأة سواء على مستوى الدولة أو على المستوى العربي.

تنافسية احترافية

وتوجهت الشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم عضو الاتحاد العربي للكرة الطائرة وقائدة طائرة الوصل والمشرفة علي قطاع الكرة الطائرة في نادي الوصل وعضو اتحاد الكرة الطائرة، بالشكر إلى قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لرعايتها ودعمها للامحدود ولولاها لما كانت هناك دورة جامعة لكل العرب، تشهد تطوراً ملحوظاً من نسخة إلى اخرى وتنافسية احترافية تصقل المواهب في تسع ألعاب مختلفة وليس رياضة واحدة وهو انجاز كبير وليس بالأمر السهل لولا دعم سموها، لافتة إلى أن المستوى القوي الذي ظهر به فريقا الوصل والشارقة يجسد مدى التطور الذي وصلت إليه كرة الطائرة في الدولة لذا الفرحة إماراتية وليست وصلاوية فقط

خمسة أشواط

وقالت يسرية شجيع مديرة الجهاز الفني لفريق الوصل إنها استبقت المواجهة النهائية أول من امس عبر تهيئة بدنية وفنية وسيكولوجية للاعبات على خوض خمسة أشواط قوية وعدم تعجل الفوز أو استسهال أو استصعاب البطولة والتعامل بجدية واحترام قوة فريق الشارقة الذي يضم لاعبات متميزات سواء على مستوى المحترفات أو المواطنات فضلا عن كون فريق الشارقة بات كتاباً مفتوحاً لأنه لعب عدداً من المباريات في الدورة وبالتالي كانت الرؤية واضحة وعلى ضوئها وضعت استراتيجيتها للمباراة وكانت اللاعبات عند حسن الظن بهن وترجمن الأمر إلى تكتيكات مبهرة داخل الملعب.

إبراهيم عبد الملك:النسخة الرابعة للبطولة قمة في التميز والتطور

قال إبراهيم عبد الملك الأمين العام لهيئة الرياضة، بأن المشاركات في النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات ترجمن بنجاح دعم ورعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى إنجازات، موضحا إن مخرجات النسخة الرابعة قمة في التميز والتطور، وهو ما شاهده الجميع أول من أمس في نهائي بطولة الكرة الطائرة التي لعب فيها فريقا الوصل والشارقة خمسة أشواط حافلة بالقوة وروائع الكرة الطائرة.

رؤية حكيمة

وصف محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام تنظيم النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بأنه انعكاس لمجهودات، وخطط اعتمدت على رؤى حكيمة، فحق لإمارة الشارقة أن تفخر بها، لا سيما وأن هذه الدورة شهدت المشاركة الأضخم منذ انطلاقتها، ما يعكس مدى الانتشار والنجاح الذي حققته على كافة الصعد التنظيمية والتحضيرية والترويجية.

ندى عسكر:الفرحة إماراتية والفخر والاعتزاز بطائرة العرب

أعربت ندى النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية، المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن سعادتها للارتياح الكامل الذي ساد المشاركات في النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، إبان تتويج الفائزات والمتميزات في بطولة الكرة الطائرة أول من أمس لافتة إلى أن الفرحة كانت إماراتية، والفخر والاعتزاز بطائرة العرب.

وتابعت نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية: «وإنه لأمر يدعو للفخر المستويات القوية والمتميزة التي كشفتها النسخة الرابعة وهو بلا شك ثمرة الدعم والرعاية الكريمة للدورة من قبل قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتوجيهاتها السامية بتوفير المناخ والبيئة المحفزة لجميع المشاركات لكي يبدعن ويتنافسن لأجل تطوير مستوياتهن واكتساب خبرات تنافسية وهو ما تجسد في النسخة الرابعة ».

إشادة

ابتسام عبيد: روح الفريق الواحد قادتنا للذهب

أشادت ابتسام عبيد إدارية فريق سيدات الوصل للكرة الطائرة بالروح التي ظهرت بها لاعبات الفريق في مواجهة أول من أمس أمام فريق سيدات الشارقة الرياضي للمرأة، حيث كان الفريق روحاً واحدة تجسد فيها التعاون والتكامل والجماعية في الأداء فكان الفوز الذي تحقق والتتويج بلقب النسخة الرابعة وهو انجاز جماعي شارك فيه الجميع والفرجة مهداة لجميع الوصلاوية خاصة الجماهير الكبيرة التي توافدت باكراً إلى صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ووفرت الدعم المعنوي الكامل وتوجهت بالشكر إلى الشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم عضو الاتحاد العربي للكرة الطائرة وقائدة طائرة الوصل والمشرفة على قطاع الكرة الطائرة في نادي الوصل وعضو اتحاد الكرة الطائرة لدعمها اللا محدود للفريق في كل الأوقات.

ثقة

سامية شاهين: تعاهدنا على المركز الأول

كشفت سامية شاهين نائبة رئيس وفد فريق سيدات الوصل الذي شارك في النسخة الرابعة من دورة الأندية العربية عن سر الفوز المبهر الذي تحقق للفريق أول من أمس، والتتويج بلقب الكرة الطائرة هو أن الجميع تعاهدوا قبل بداية الدورة وفي الأيام الأولى للتحضيرات على مضاعفة الجهود للحفاظ على اللقب الذي توجن به في النسخة الماضية، وهو ما تحقق بالفعل.

تتويج الفائزات والمتميزات

توزعت جوائز التميز الفردي في بطولة الكرة الطائرة وضمن فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات على جميع الفرق المشاركة وجاءت على النحو التالي:

أفضل معد

توجت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة عفراء سعيد الشامسي بجائزة أفضل معد وسلمتها الجائزة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة رياضة المرأة، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

اللاعبة الشاملة

توجت بجائزة اللاعبة الشاملة في البطولة لاعبة نادي سيدات الوصل للكرة الطائرة فايوليت موتسي وسلمتها جائزتها ندى النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

أفضل ليبرو

نالت جائزة أفضل ليبرو «لاعبة حرة» لاعبة نادي المحرق البحريني نجلاء إبراهيم تراب وتوجها راشد العوبد مدير عام قناة الشارقة الرياضية.

أفضل لاعبة مركز «2»

توجت بجائزة أفضل لاعبة مركز (2) لاعبة نادي سيدات الوصل للكرة الطائرة امبر رومبيرسون وتوجها إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة.

أفضل مركز «3» مكرر

نالت جائزة المركز الـ(3) مكرراً لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة ماري صوفي نادو وسلمها الجائزة عبدالعزيز المهيري.

أفضل مركز «4» مكرر

نالت جائزة أفضل مركز (4) مكرر لاعبة نادي الدفاع الحسني المغربي إيمان زروال وتوجها يوسف الملا رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة.