مربط عجمان يسجل أعلى معدل نقاط في «دولية أبوظبي لجمال الخيول»

واصلت خيول مربط عجمان، تألقها خلال فعاليات اليوم الثاني لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية، بميدان قفز الحواجز العشبي بنادي أبوظبي للفروسية، والتي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وسجلت خيول عجمان، المركز الأول مرتين خلال الأشواط الستة أول من أمس، والمخصصة لفئتي المهرات بعمر 3 سنوات، والأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، ولم تكتفِ خيول مربط عجمان بالصدارة، ولكن نالت أعلى معدلات النقاط، عبر كل من المهرة «ع ج سراي»، والفرس «ع ج اريانا»، وحصدتا 93.13 و93.00 نقطة على التوالي، كما سجلت إسطبلات البداير للشيخ محمد بن سعود القاسمي، ثنائية.

فئة المهرات

وأحرزت «مرحبيلا بي في أي» لسعيد صديق، الصدارة في الشوط الأول لفئة المهرات عمر 3 سنوات، ونالت 92.50 نقطة، فيما تصدرت الشوط الثاني «سندس البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصدت 92.67 نقطة، واكتسحت "ع ج سراي" لمربط عجمان، خيول الشوط الثالث لهذه الفئة، حاصدة 93.13 نقطة، وهو أعلى معدل خلال المنافسات.

وفي الشوط الأول لفئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، أحرزت المركز الأول "سهيلة الزبير" للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، وحققت 92.50 نقطة، وبرزت في الشوط الثاني، ، الفرس "ع ج اريانا" لمربط عجمان، التي حققت 93 نقطة، وهو ثاني أعلى معدل خلال المنافسات، واختتمت فعاليات اليوم الأول، الفرس "سلوى البداير"، بصدارة الشوط الثالث لهذه الفئة، وحصدت 92.75 نقطة.

تطور مستمر

وأكد عبد الله الحقباني مالك مربط التنهاة السعودي، أن بطولة أبوظبي الدولية، أحد أهم مقاصد الملاك والمربين، وتسجل أعلى نسبة من المشاركة، نتيجة تطورها المستمر،وأشاد بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة،للخيول العربية الأصيلة والذي مكّن هذه الفئة من الخيول في جميع أنحاء العالم، لكي تجد فرصتها والاهتمام من الملاك، وقال، دعم سموه لجمعية الإمارات للخيول العربية، ساهم في تميز الإنتاج المحلي للإمارات، والذي وصل لمراحل متقدمة في الجودة.