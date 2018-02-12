حمدان بن محمد يشهد سباقات الرموز

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ظهر أمس، بميدان المرموم، سباقات الرموز في سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، في ثاني أيام النسخة الأولى لمهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وظفر نايف عودة سليمان العبيواني، بأول رموز المهرجان الكبير، بعد أن قدم «الذيبة» سيدة على الشوط الأول للحقاقة البكار، لتحصل بذلك على كأس ولي عهد دبي، بعد أن وصلت إلى خط النهاية بعد مرور 5:48:7 دقائق، وبالمقابل، قدم «الأبجر» بشعار سالم محمد ذويب العامري، أداءً رائعاً، واستحق الحصول على بندقية الحقاقة الجعدان، مسجلاً توقيتاً مميزاً للغاية، بلغ 5:44:8 دقائق.

وبالمقابل، ذهب كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار إنتاج، إلى «عنوة» المملوكة لسعيد سلطان محمد العرياني، والتي سجلت زمناً قدره 5:51:9 دقائق. وجاء «الجارح» ملك سعيد محمد آل سالمين المنصوري، مقدماً أداءً بطولياً، استحق به الحصول على بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج، بتوقيت رائع قدره 5:48:3 دقائق.

ندية وإثارة في منافسات المهرجان

بقية النتائج

لم تكتفِ عزبة سعيد محمد آل سالمين المنصوري ببندقية «الجارح»، وكررت الانتصار في الشوط الخامس، بواسطة «النافلة» لمنصور سعيد آل سالمين المنصوري، والتي نجحت في الوصول إلى خط النهاية بزمن 5:47:4 دقائق، وحسم «شديد» لخليفة سلطان بالرشيد الكتبي، المعركة في السادس للحقاقة الجعدان، مسجلاً توقيتاً 5:48:9 دقائق.

وحازت «منصورة» لحمد الصغير ناصر علي المغيري، على الصدارة في الشوط السابع للحقاقة البكار، بزمن 5:49:6 دقائق، وجاء «مبلش» حاملاً معه كل تفاصيل الفرح لمالكه راشد علي مفتاح الشامسي في الشوط الثامن للحقاقة الجعدان، ويصل إلى خط النهاية في زمن مميز، بلغ 5:43:4 دقائق.

الشوط التاسع للحقاقة البكار، جاء بألوان شعار علي سعيد خميس الحربي، والذي قدم «وسام» على الصدارة، بزمن قدره 5:48:1 دقائق، وحقق «مايهاب» لمطر بخيت سالم بالرشيد، الإنجاز في الشوط العاشر للحقاقة الجعدان، بوصوله لخط النهاية في زمن قدره 5:48:5 دقائق.

بنادق والصدارة

وقدمت «بنادق» المملوكة لمحمد سيف علي راشد بن سويلم أداءً مميزاً في الشوط الحادي عشر للحقاقة البكار وإستحقت الصدارة بزمن وقدره 5:48:2 دقائق، وحسمت ريبال معركة التوقيت الأفضل وأهدت صدارة الشوط الثاني عشر لمالكها عبد الله علي سلطان ميرين الكتبي بوصولها إلى خط النهاية في زمن 5:43:2 دقائق.

وجاءت «فتنة» المملوكة لعلي حمد علي البريص المري على صدارة الشوط الثالث عشر للبكار، بزمن قدره 5:48:0 دقائق، وحسم «الدرع» معركة الشوط الخامس عشر للحقاقة الجعدان لمصلحته، وأهدى مالكه عيسى سعيد عيسى الخيلي، بتوقيت بلغ 5:48:0 دقائق، قبل أن توقع «العنود» لأحمد ناصر سعيد بن سرود الخييلي، اسمها بأحرف من نور على آخر أشواط الحقاقة في مهرجان ولي عهد دبي، حيث وصلت إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً قدره 5:51:8 دقائق.

سعيد بن مكتوم خلال تتويج الأبطال

تتويج الفائزين

قام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس، بتتويج الفائزين برموز سن الحقاقة من أبناء القبائل، بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، حيث نال نايف عودة سليمان العبيواني، كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار، وسالم محمد ذويب العامري، بندقية الحقاقة الجعدان، فيما ذهب كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج، إلى سعيد سلطان محمد العرياني، وكانت بندقية الجعدان للإنتاج، من نصيب سعيد محمد آل سالمين المنصوري.

جوائز

منافسات اللقايا في ثالث أيام المهرجان

تتجه أنظار عشاق سباقات الهجن في ثالث أيام المهرجان، اليوم، إلى ميدان المرموم، حيث تنطلق منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وستطرح رموز سن اللقايا من خلال الفترة المسائية، حيث سيكون التنافس على أشده للظفر بكأس ولي عهد دبي من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني للقايا الجعدان المفتوح، وخصص الشوطين الثالث والرابع لرموز الإنتاج، حيث سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج حاضراً في الشوط الثالث للقايا البكار المفتوح «إنتاج»، وبندقية الإنتاج ستكون هي جائزة الشوط الرابع للجعدان المفتوح «إنتاج»، وبالمقابل تشهد الأشواط الأربعة عشر الأخرى «محليات ومهجنات» تنافساً محموماً بين أبناء القبائل على السيارات لأصحاب المراكز الأولى، بينما ستكون هناك جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر.

اهتمام

مزاد المرموم الخامس«C» يتواصل اليوم

تحت إشراف نادي دبي لسباقات الهجن، يتواصل اليوم، مزاد المرموم الخامس «C» للإنتاج الشخصي «فطامين»، الذي يقام بمناسبة مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة، وتعرض من خلاله 370 فطيمة تنحدر من أقوى وأنقى سلالات الهجن العربية الأصيلة. وشهد اليوم الأول للمزاد مساء أمس عرض 123 مطية، بينما تعرض اليوم 124 فطيمة، ويختتم المزاد الأربعاء المقبل بعرض 123 فطيمة.

وتحظى مزادات الفطامين باهتمام كبير وسط ملاك ومحبي الهجن العربية الأصيلة، لذا يتوقع أن يكون التنافس اليوم على أشده لاقتناء الأفضل من المطايا التي ستكون سيدة الموقف في ميادين الهجن العربية الأصيلة في غضون سنوات قليلة.