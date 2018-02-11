حمدان بن محمد يشهد سباقات الرموز في المرموم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بميدان المرموم، سباقات الرموز في سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، في ثاني أيام النسخة الأولى لمهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم.

وظفر نايف عوده سليمان العبيواني بأول رموز المهرجان الكبير، بعد أن قدم "الذيبة" سيدة على الشوط الأول للحقاقة البكار لتحصل بذلك على كأس ولي عهد دبي بعد أن وصلت إلى خط النهاية بعد مرور 5:48:7 دقائق، وبالمقابل قدم "الأبجر" بشعار سالم محمد ذويب العامري أداءً رائعاً وإستحق الحصول على بندقية الحقاقة الجعدان مسجلاً توقيتاً مميزاً للغاية بلغ 5:44:8 دقائق.

وبالمقابل ذهب كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار إنتاج إلى "عنوة" المملوكة لسعيد سلطان محمد العرياني والتي سجلت زمناً وقدره 5:51:9 دقائق. وجاء "الجارح" ملك سعيد محمد آل سالمين المنصوري مقدماً أداءً بطولياً إستحق به الحصول على بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج بتوقيت رائع وقدره 5:48:3 دقائق.