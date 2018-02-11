سعيد حارب: النجاح يخلق تحديات جديدة

أعرب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، عن سعادته بنجاح النسخة الخامسة لطواف دبي الدولي في جميع مراحله المختلفة، وأضاف خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد بعد ختام الطواف، إن العمل سيتواصل من أجل تنظيم نسخة أكثر تميزاً العام المقبل على غرار طواف هذا العام، الذي أثبت أن دبي تنبض بالحياة دائماً، وفقاً للمواقع المميزة التي مر خلالها مسار السباق.

وعن أبرز التحديات المقبلة، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي: إن نجاح طواف دبي لهذا العام يخلق تحديات جديدة في المستقبل، لضمان مواصلة التميز واستمرار تغطية مناطق جديدة على ضوء النسخة الخامسة، التي ضمت مواقع جديدة، أبرزها محمية المرموم الطبيعية، والتي نالت إعجاب المشاركين والمشاهدين عبر الشاشات. وأكد سعيد حارب أن طواف دبي الدولي حقق قفزات قوية على مر السنوات الماضية، وأثبت نجاحه من عام إلى آخر، مشيراً إلى أن المجتمع بأسره أسهم في نجاح الطواف إلى جانب جميع الجهات الأخرى المشاركة.

وأشاد سعيد حارب بفريق العمل الذي عمل كونه خلية واحدة بروح واحدة طوال فترة إقامة الحدث، الذي ظهر بصورة مميزة ورائعة، متوجهاً بالشكر إلى جميع من أسهم كتابة قصة النجاح في النسخة الخامسة. وهنأ سعيد حارب، الإيطالي إيليا فيفياني، بمناسبة فوزه بلقب طواف دبي، متمنياً رؤية البطل في النسخة السادسة العام المقبل، التي ستشهد مشاركة أفضل الدراجين حول العالم على غرار نسخة هذا العام، التي حظيت بمشاركة مميزة من نخبة الفرق المحترفة.