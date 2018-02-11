وريث «عرش كيتل» في إمبراطورية «كويك ستيب»

تمكن الإيطالي إيليا فيفياني من فرض نفسه كأفضل خلف للألماني مارسيل كيتل، بنجاحه في الحفاظ على عرش فريق كويك ستيب البلجيكي، الذي احتكر لقب طواف دبي منذ 2015، عندما توج دراجه السابق البريطاني مارك كافندتيش باللقب، وواصل تربعه على العرش بتتويج دراجه كيتل بطلاً في 2016 و2017.

وكان الاعتقاد السائد أن «كويك ستيب» سيخسر مكانته في طواف دبي، بمغادرة مارسيل كيتل الذي انتقل للدفاع عن ألوان فريق كاتوشا ألبيسين، لكن نجح «كويك ستيب» مرة أخرى في التربع على القمة، ليتأكد أنه صانع النجوم.

ومقابل تألق فيفياني مع «كويك ستيب»، وجد كيتل صعوبة في فرض نفسه مع فريقه الجديد «كاتوشا البيسين»، ولم ينجح في الدخول ضمن العشرة متسابقين الأوائل في المرحلتين الأولى والثانية، ومكتفياً فقط بالمركز الثالث في المرحلة الثالثة، كأفضل نتيجة يحققها في النسخة الحالية، ما دفع البعض يربط تراجع مستوى الدراج الألماني بمغادرته «كويك ستيب».

وصرح مارك كافنديتش، أن فوز فيفياني بمرحلة رأس الخيمة، يعكس قوة فريق «كويك ستيب»، وسيطرته على طواف دبي، وقال: صحيح مارسيل كيتل هو من فاز بالنسختين الماضيتين لطواف دبي، ولكني أعتقد أن من صنع الفارق، هو فريق كويك ستيب، الذي سبق أن حققت معه اللقب في 2015، وهو ما يؤكد أن الفريق ما زال يحافظ على قوته حتى الآن.

وبمغادرة كيتل «كويك ستيب»، وجد فيفياني الفرصة متاحة أمامه للانضمام إليه، قادماً من فريق «تيم سكاي»، الذي منحه رخصة الخروج قبل نهاية تعاقده معه بعام واحد، وقال: عندما تعاقدت مع كويك ستيب، كنت أعلم أنه بإمكاني أن أحقق أفضل 4 سنوات في مشواري الرياضي.