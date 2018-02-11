انطلاقة مثيرة لمهرجان حمدان بن محمد للهجن

انطلق مساء أمس، مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن في نسخته الأولى بميدان المرموم، وسط مشاركة كبيرة من مُلاك الهجن العربية الأصيلة من مختلف دول مجلس التعاون، وشكلوا لوحة زاهية في يوم خالد لرياضة الآباء والأجداد، في تحفة ميادين الهجن، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وشهد انطلاقة المهرجان، علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبد الله الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي وكبار ملاك ومضمري الهجن.

أفضل توقيت لجميلة

وجاءت الانطلاقة بـ20 شوطاً في سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، وتمكنت «متعة» بشعار مطر حمد محسن الفلاحي، أن تحصل على لقب الفائز بالشوط الأول في مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة، الذي خصص للحقاقة البكار المفتوح، وذلك بعد أن قدمت السهل الممتنع، وتمكنت من الوصول إلى خط النهاية في توقيت زمني بلغ 5:52:9 دقائق.

أما شوط الجعدان المفتوح، فجاء قوياً وممتعاً، وفي نهايته أرسل «إرسال»، الناموس إلى مالكه سعيد أحمد غريب العامري، بعد أن وصل إلى خط النهاية، مسجلاً توقيتاً مميزاً للغاية، وقدره 5:48:9 دقائق. وحسمت «مذيار» المملوكة لهلال محمد مبارك السعدي، الأمور في الشوط الثالث للحقاقة البكار المفتوح، محققة زمناً قدره 5:52:8 دقائق.

وجاء «مهدئ» بكل قوة في الشوط الرابع للجعدان المفتوح، وأهدى الصدارة إلى مالكه خليفه سالم مطر مصبح الراشدي، بتوقيت قدره 5:52:2 دقائق، وبسلالتها الفاخرة، تمكنت «مياسة» ملك سالم سهيل الدليله العامري، من الحصول على ناموس الشوط الخامس للبكار المفتوح، وذلك بزمن بلغ 5:50:4 دقائق. وحصد «ما يهاب» المملوك لأحمد عتيق خميس المهيري، من الظفر بصدارة الشوط السادس للجعدان المفتوح، مسجلاً توقيتاً قدره 5:57:1 دقائق.

إقبال كبير من متابعي المهرجان | البيان

هجوم

وهجمت «هجوم» بشعار خلفان راشد سيف بالشاوي الغفلي، على صدارة الشوط السابع للبكار المفتوح، وحققت توقيتاً قدره 5:50:2 دقائق، وكان «ذيب» لسعيد محمد الكليلي العامري، هو البطل في الشوط الثامن للجعدان المفتوح، بزمن 5:55:5 دقائق. وشرفت «تشريف» لمالكها نواف راشد حارب السعدي، وأهدته ناموس الشوط التاسع للبكار المفتوح، بزمن قدره 5:55:1. وعادت سلالة مياس للتألق في الشوط العاشر للجعدان المفتوح، الذي تمكن فيه «مياس» ملك سهيل صقر محمد العامري، من الحصول على الصدارة بزمن قدره 5:51:2 دقائق. وأهدت «تكريم»، مالكها سعيد علي راشد المري، الفوز في الشوط الحادي عشر للبكار المفتوح، وأهدته الناموس الغالي في زمن مميز للغاية، بلغ 5:48:7 دقائق.

سطور الإبداع

وجاء «شاهين الظبي» بكل عنفوان، ليسطر الإبداع في الشوط الثاني عشر للجعدان المفتوح، ويكرم مالكه أحمد هزيم محمد المسافري بالصدارة، في زمن قدره 5:53:7 دقائق، وحسمت «جميلة» بشعار سعيد خليفه بن زاهره الخيلي، الأمور في الشوط الثالث عشر للبكار المفتوح لمصلحته، وسجلت توقيتاً رائعاً قدره 5:47:2 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في اليوم، قبل أن يتدخل «الغرنجي»، ويهدي ناصر سلطان حميد الدرعي الناموس في الشوط الرابع عشر للجعدان المفتوح، ويسجل زمناً قدره 5:52:3 دقائق.

تعويض

ومنحت «تعوض»، مالكها ناصر سعيد سالم العمري، الفرح الجميل في الشوط الخامس عشر للبكار المفتوح، بزمن بلغ 5:55:0 دقائق، وكان «غزيلان» لجاسم مبارك محمد الوهيبي، هو سيد الموقف في الشوط السادس عشر للجعدان المفتوح، بتوقيت قدره 5:53:7 دقائق. بينما مضت الأمور في الشوط السابع عشر للبكار المفتوح إلى «ملوح» المملوكة لسيف مبارك سيف الخيلي، التي حققت زمناً بلغ 5:53:9 دقائق، وأظهر«مفجر» ملك جاسم مبارك محمد الوهيبي، قدراته في الشوط الثامن عشر للجعدان المفتوح، وحصد الصدارة، مسجلاً توقيتاً 5:53:4 دقائق، وكانت «مزون» بشعار سعيد شافي سعيد الوهيبي، هي السيدة في الشوط التاسع عشر للبكار المفتوح، ووصلت إلى خط النهاية بزمن 5:52:5 دقائق، وجاءت «مزون» الأخرى، لتهدي مالكها سعيد جمعة مطلق الظاهري، ناموس الشوط العشرين الأخير، لأول أيام المهرجان، بعد أن سجلت زمناً قدره 5:52:7 دقائق.

حافلات لنقل السياح من دبي مول إلى المرموم

كشف عبد الله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، عن تخصيص «2 باص» لنقل السياح من دبي مول إلى نادي دبي لسباقات الهجن والعكس، لتسهيل المهمة بالنسبة للأجانب الراغبين في الوجود بالمرموم لمتابعة المهرجان الضخم، وتوقع الفلاسي توافداً كثيفاً للسياح، وتم التواصل مع جميع الجهات والدوائر الحكومية، بما في ذلك موقع فعاليات دبي وغيرها من المواقع المهمة التي تروج للفعاليات السياحية في دبي.

تزامن

وأوضح الفلاسي أنهم قرروا، وخلافاً لما جرت عليه العادة في كل عام بانطلاقة القرية التراثية مع مهرجان ختامي المرموم، أن تنطلق القرية التراثية، تزامناً مع انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي، وأبان الفلاسي أن القرية ستكون بالشراكة مع عدد من الجهات، أبرزها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشروع التاجر الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية بدبي.

وأوضح عبد الله الفلاسي، أن القرية التراثية ستستمر بجميع فعالياتها الثقافية المتعددة، إلى حين انقضاء مهرجان ختامي المرموم في أبريل المقبل.

اهتمام

عبدالرحمن أمين: تغطية خاصة من «دبي ريسينغ»

أكد عبدالرحمن أحمد أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، أن قناة «دبي ريسينغ» بدأت تغطيتها الخاصة حيث تم وضع برمجة تغطي كافة المعلومات والتحليل على مدار اليوم في بث يمتد أكثر من 12 ساعة يومياً، يبدأ بالاستديو التحليلي للسباق الصباحي في السادسة والنصف صباحاً، بينما يبدأ الاستديو الخاص بالأشواط المسائية في الواحدة والنصف ظهراً، وتخصص الفترة من السادسة مساءً وحتى التاسعة لمزاد المرموم للإنتاج الشخصي على مدار ثلاثة أيام، وسيكون برنامج «أهل الهجن» هو البرنامج الرئيس للقناة في المهرجان في التاسعة مساء يومياً.دبي - البيان الرياضي

إحصائية

أرقام من المهرجان

المهرجان يشهد إقامة أكثر من 330 شوطاً | البيان

يشهد مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن في نسخته الأولى بميدان المرموم إقامة أكثر من 330 شوطاً من سن الحقاقة وحتى الحول والزمول، من بينها 28 شوطاً للتنافس على الرموز و183 شوطاً يتنافس من خلالها المشاركون على سيارات فاخرة «تويوتا ستيشن، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروز بيك أب» و112 شوطاً نقدياً .دبي - البيان الرياضي

مسابقة

بداية «البيرق» عبر الهواتف

بدأت أمس مسابقة «البيرق» وهي خاصة بالمطايا الفائزة في أشواط الرموز، وذلك عبر التطبيق الذكي لنادي دبي لسباقات الهجن (smart race) على مختلف الهواتف الذكية، ويتم الإعلان عن الفائزين بصورة يومية في برنامج «أهل الهجن» على قناة دبي ريسنغ وتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين في المسابقة.دبي - البيان الرياضي