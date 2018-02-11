160 دورية شرطة لتأمين الختام

خصصت شرطة دبي 160 دورية لمرحلة الختام لطواف دبي التي أقيمت أمس داخل مدينة دبي، وأكد العقيد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي رئيس اللجنة الأمنية لطواف دبي أن هذه المرحلة تعتبر من المراحل الصعبة لأنها تقام داخل المدينة وتمر عبر عديد الشوارع الرئيسة التي تكثر بها حركة السير.

وأوضح ابن سويدان أن التنظيم المروري للنسخة الخامسة كان أفضل بكثير من النسخ السابقة بفضل توحيد الجهود بين إدارات المرور بين شرطة دبي والمناطق الشمالية وكافة الدوائر الحكومية ما أثمر سلاسة في الحركة وتنظيماً رائعاً.

ووجه ابن سويدان الشكر إلى إدارات المرور بالمناطق الشمالية التي مر عليها الطواف في المراحل الأربع الأولى على تعاونهم وجهودهم.