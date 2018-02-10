محمد بن راشد: استضافة «عالمية الأولمبياد الخاص» دعم إنساني لأصحاب الهمم

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مبادرة «نمشي معاً» في أسبوعها الثالث، التي تقام كل يوم جمعة من كل أسبوع في حديقة أم الإمارات في العاصمة أبوظبي، ورافق سموه في المشي لمسافة كيلومترين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص الذي تحتضنه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي العام المقبل إلى جانب عدد من المسؤولين والمرافقين.

سموه يربت على طفلة تلتقط صورة «سيلفي»

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بمشاركته في هذا الحدث الاجتماعي الإنساني الرياضي، الذي يسهم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي التي تنشط الجسم والعقل وتعزز مقولة «الرياضة للجميع».

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة لاستضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 كدعم معنوي وإنساني لأصحاب الهمم سواء في دولة الإمارات أو في الدول المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الإنسانية الجليلة التي تقام في الفترة من 14 إلى 22 مارس المقبل، والدورة العالمية للأولمبياد الخاص التي تعقد في مارس 2019 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جدير بالذكر أن الألعاب الإقليمية في نسختها التاسعة التي تبدأ الشهر المقبل ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص للعام 2019 تشكلان حلقتين مهمتين ضمن سلسلة المبادرات والفعاليات التي تطلقها مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 التي تتضمن دعم وتحفيز ودمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات في المجتمع على المشاركة فيها.