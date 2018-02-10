جهود كبيرة لضمان البث المميز للطواف

تضم فرق عمل الطواف العديد من الجنود المجهولين، الذين يعملون من أجل نجاح التنظيم وتوفير أفضل السبل للمشاركين وللجماهير.

ويقوم عتيق حسن مبارك مستشار الأمن والسلامة والطيران الدولي بدور كبير ومهم لضمان بث منافسات الطواف بأفضل صورة، حيث يقود فريق عمل لتنسيق حركة الطيران وبث الإشارة التلفزيونية للمنافسات يوميًا.

ويضم الفريق طائرتي هليكوبتر للتصوير وطائرة ثالثة لبث الإشارة، بالإضافة إلى التنسيق مع راكبي الدراجات الهوائية والمصورين الذين يرافقونهم. وقال عتيق: «مسؤوليتنا تنسيق حركة الطائرات لضمان الحركة ضمن نطاق يسمح باستلام الإشارة التلفزيونية بأفضل جودة، ونحن فخورون بما يتم تحقيقه على مستوى النقل التلفزيوني، كوننا نؤدي خدمة لوطننا وننقل للعالم صورة جميلة عنه».