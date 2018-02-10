الأطفال يمرحون في قرية الطواف

تتنوع مساحات المرح للأطفال الصغار في قرية الطواف بنادي سكاي دايف، ويتنقل الأطفال بين الفعاليات والعروض الترفيهية، التي شهدت إقبالاً متزايداً أمس باعتباره يوم عطلة عكس الأيام السابقة.

وتابع جمهور غفير انطلاق السباق من قرية الطواف من مختلف الأعمار وتجمع الحاضرون على حافة المسار لتحية المتسابقين والتقاط الصور التذكارية معهم.

ويزور القرية المئات من محبي رياضة الدراجات والجماهير يومياً، لكن عددهم كان استثنائياً أمس، ما يؤكد أن طواف دبي أصبح إحدى أهم الفعاليات الرياضية في دبي في ظل ما يحظى به من اهتمام إعلامي وجماهيري.