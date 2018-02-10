أهالي المنيعي يرحبون بالمتسابقين

رحب أهالي منطقة المنيعي بالمشاركين خلال مرور الطواف على المنطقة التي تقع بالقرب من حتا، حيث حرص العديد من الأهالي على الاصطفاف على ضفاف الشارع وتحية الدراجين من أعلى البيوت.

واصطف الأهالي على جانبي الطريق خلال عبور الدراجات، وقام العديد من أبناء منطقة المنيعي بتشجيع الدراجين بالأعلام والهتافات، كما تجمع عدد من أهالي المناطق الأخرى القريبة على الطريق المؤدي إلى حتا منها منطقة الحويلات، وحرصوا على دعم المشاركين وإضفاء أجواء جماهيرية للسباق.

كما حرص الجمهور على توثيق لحظات مرور الطواف بعدسات التصوير في هواتفهم، ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.