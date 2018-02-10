استعراضات وفعاليات ممتعة في منطقة سكاي دايف خلال سباق طواف دبي الدولي
شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مبادرة «نمشي معاً» في أسبوعها الثالث،
يشهد ميدان المرموم للهجن، تحفة الميادين، اليوم، انطلاقة مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي،
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن سباق نصف ماراثون رأس الخيمة قصة نجاح تعكس تميز دولة الإمارات - بلد الأمن والاستقرار - في استضافة الأحداث العالمية الكبرى.
لمشاهدة ملف "طواف دبي" بصيغة الــ pdf اضغط هنا اقرأ أيضاً: ـــ كولبريلي يصعد جبال حتا أولاً ويتصـدر المرحلة الرابعة
نجح الإيطالي سوني كولبريلي دراج فريق البحرين ميريدا في صعود جبال حتا أولاً وتصدر المرحلة الرابعة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية التي تعرف باسم «بلدية دبي»
كشف علي المطوع المدير المالي لطواف دبي الدولي، أن عوائد الرعاية تتجاوز 15 مليون درهم من الشركات الراعية،
أكد عامر مكي رئيس المسؤولية الاجتماعية والرعاية والفعاليات في بنك دبي التجاري أن طواف دبي للدراجات الهوائية إرث وطني حقق العديد من المكاسب للدولة ..
أكد محمد مبارك المطيوعي مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الاتصال والمجتمع على أهمية طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي تستضيفه إمارة دبي في نسخته الخامسة..
يختتم طواف دبي منافساته اليوم بمرحلة مراس التي يمتد طولها 132 كيلومترًا في قلب مدينة دبي وتنطلق الساعة 11:45 من نادي سكاي دايف دبي..
أكد ناصر آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن النسخة الخامسة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، شهدت تطوراً على المستويات كافة
احتفت اللجنة المنظمة بـ40 طفلاً من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر زاروا مقر انطلاقة طواف دبي في نادي سكاي دايف يتقدمهم علي المطوع أمين عام المؤسسة.
لم يتخيل المغربي أنس آيت العبدية أن تقوده دراجة الطفولة المتواضعة التي كان يستخدمها كوسيلة نقل إلى المدرسة وقضاء احتياجات الأسرة،