آل رحمة: 4 ملامح تميز «الخامسة»

أكد ناصر آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن النسخة الخامسة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، شهدت تطوراً على المستويات كافة وجاءت متميزة في 4 ملامح، وهي: مشاركة 9 فرق من نخبة فرق العالم، والتغطية الإعلامية القياسية، ومرور مسار السباق على مواقع جديدة، إلى جانب العمل التكاميلي للقائمين على الحدث.

وأضاف آل رحمة: ما يعزز من قوة الحدث وجود أفضل 9 فرق في العالم ضمن المشاركين، فضلاً عن تواجد نحو 6 أسماء من النخبة يتسابقون في مرحلة السرعة الختامية، أبرزهم البريطاني مارك كافنديتش والدراج الإيطالي فيتشنزو نيبالي، وغيرهما العديد من النجوم المشاركين من مختلف دول العالم.

وأضاف آل رحمة إن النسخة الخامسة تتميز باهتمام إعلامي غير مسبوق بمعدل يزيد على أكثر من 135 قناة ناقلة للحدث.

ولفت مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، إلى أن طواف دبي يتميز بعمل جميع الجهات والدوائر والمؤسسات في حكومة دبي ضمن خلية عمل في جسد واحد، سواء من مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الصحة وهيئة الطرق والمواصلات، ومركز خدمات الإسعاف وجميع الجهات الحكومية الأخرى الحريصة على المساهمة في قصة نجاح الحدث العالمي.

وقال آل رحمة: تميز السباق بالمرور على هذه المحمية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشرفنا سموه بمتابعة جانب من السباق في اليوم الأول.