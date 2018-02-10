مرحلة «مراس» مسك الختام اليوم

يختتم طواف دبي منافساته اليوم بمرحلة مراس التي يمتد طولها 132 كيلومترًا في قلب مدينة دبي وتنطلق الساعة 11:45 من نادي سكاي دايف دبي وتمر عبر شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصولًا إلى علامة نقطة الانطلاق عند أكاديمية شرطة دبي في شارع أم سقيم.

ستكون هناك إدارة لحركة المرور في منطقة القوز حتى الساعة 1:00 ظهرًا مع انتقال السباق إلى شارع الأصايل ومنه إلى شارع الواحة، قبل أن يتوجه الدرّاجون إلى طريق الميدان مارين بمضمار الميدان ثم حديقة مشرف الساعة 1:30 من خلال طريق رأس الخور وشارع ند الحمر.

وتستمر إدارة حركة المرور واتجاهات الطرق مع عبور السباق حي الورقاء قبل الانعطاف نحو حديقة مشرف ليخرج منها إلى شارع الخوانيج مارًا بحيّ المزهر ثم طريق تونس وطريق النهضة وشارع دمشق وشارع بنغلاديش ثم يعبر حديقة شاطئ الممزر حتى الساعة 2:30 ظهرًا.

ينتقل الدراجون بعد هذه الانطلاقة نحو مدينة دبي القديمة مارين بشارع الخليج في الديرة ومن ثم طريق بني ياس ويعبرون بعده جسر آل مكتوم في الساعة 2:30 ظهرًا. تنظم حركة المرور بعد ذلك أثناء تجاوز السباق بر دبي متجهًا إلى ميناء راشد وطريق الغبيبة ومنه مرة أخرى إلى طريق جميرا مرورًا بعلم الاتحاد.

تستمر المنافسة مع اتجاه السباق جنوبًا في شارع جميرا وعابرًا شاطئ لامير وكايت بيش ثم الانعطاف نحو برج العرب. يكمل الدراجون مسيرتهم بعد ذلك نحو شارع الثنية ثم ينطلقون في مرحلة النهاية السريعة على طريق الوصل وفي شارع الصفا ومن ثم إلى خط النهاية في سيتي ووك دبي الساعة 3:30.