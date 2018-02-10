المطيوعي: الحدث يروّج لأبرز المعالم السياحية

أكد محمد مبارك المطيوعي مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الاتصال والمجتمع على أهمية طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي تستضيفه إمارة دبي في نسخته الخامسة ويشارك فيه نخبة من الدراجين العالميين.

وقال المطيوعي الذي مثل البلدية في مراسم توزيع قمصان الطواف في نهاية المرحلة الرابعة في حتا: «استطاعت إمارة دبي بفضل دعم وتشجيع قيادتها الرشيدة بأن تحتضن العديد من الرياضات العالمية المتميزة التي تؤكد دورها كمدينة عالمية داعمة لكافة الأنشطة والأحداث الرياضية». وأضاف: «يشرفنا في بلدية دبي أن نرعى المرحلة الرابعة من هذا الحدث العالمي الكبير الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي الذي يحرص على تشجيع هذه الرياضة العالمية وحققت بفضل ذلك تطوراً كبيراً وصدى واسعاً».

وختم المطيوعي: «استطاع الطواف أن يساهم في الترويج لأهم المعالم السياحية في الدولة عمومًا وفي إمارة دبي خصوصًا ومن بينها سفاري دبي وبرواز دبي وجبال وسد حتا وغيرها من المرافق التي تنفذها بلدية دبي من مشاريع خدمية وترفيهية وجمالية، ولذلك عمدت البلدية لرعاية ودعم هذا الحدث العالمي».