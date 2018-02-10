علي المطوع: 15 مليون درهم عوائد الرعاية

كشف علي المطوع المدير المالي لطواف دبي الدولي، أن عوائد الرعاية تتجاوز 15 مليون درهم من الشركات الراعية، وقال إن مساهمة الشركات الراعية تزيد بنسبة سنوية مقدارها 15% ما يساهم في خفض معدل الإنفاق الحكومي على الحدث بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% كل عام.

وأضاف إن نسبة الرعاية بلغت نحو 40% من التكلفة الإجمالية للنسخة الخامسة من طواف دبي، وقال: يعتبر هذا الرقم مناسباً نسبياً قياساً بعمر الطواف الذي انطلق منذ 5 سنوات، ولكن لدينا خطط طموحة، ونتطلع إلى زيادة معدل الرعاية في الفترة المقبلة.

وأضاف إن حجم الإنفاق على الحملة الإعلانية على المستوى المحلي في الدولة يصل إلى مليوني درهم، فضلاً عن الحملة الإعلانية الدولية بالتنسيق والتعاون مع الشركة الراعية التي تتولى مهمات أخرى في تنظيم الطواف أيضاً، مؤكداً أن ارتفاع عدد الحضور الجماهيري في النسخة الحالية الخامسة سواء من المواطنين أو المقيمين والزوار، يترجم مدى فاعلية الحملة الإعلانية التي شملت العديد من المواقع المهمة والمراكز التجارية إضافة إلى الترويج عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وغيرها من الوسائل الأخـرى.

ولفت المطوع إلى إعداد خطط إعلانية مستقبلية للترويج بصورة أكبر لطواف دبي في النسخ المقبلة، ولا سيما أن العديد من العوامل تساهم في دعم الحملة الإعلامية العالمية أبرزها تميز طواف دبي بأنه الأسرع على مستوى العالم.

وأشاد المطوع بالقفزات التي يحققها طواف دبي سنوياً، أبرزها تعزيز الوعي الرياضي وخاصة في رياضة الدراجات الهوائية التي تشهد تفاعلاً كبيراً من قبل مختلف أفراد المجتمع، فضلاً عن تطور حجم المنافسة بين المشاركين، متوجهاً بالشكر إلى جميع الرعاة والمساهمين في نجاح الحدث.