«دراجة الطفولة» تقود العبدية إلى العالمية

لم يتخيل المغربي أنس آيت العبدية أن تقوده دراجة الطفولة المتواضعة التي كان يستخدمها كوسيلة نقل إلى المدرسة وقضاء احتياجات الأسرة، إلى طريق العالمية وتصنع نجوميته بعد المشاركة أخيراً في كبرى طوافات العالم، لعل أبرزها طواف دبي الدولي الذي يشارك فيه بشعار فريق الإمارات - أبوظبي.

العبدية الذي بدأ تجربته في 2009 ضمن سباقات محلية كان يمارس هوايته المفضلة بواسطة دراجته الجبلية في مدينة مراكش مسقط رأسه، حيث كان يتسابق دائماً بها مع أصدقائه، ليتدرج بعد انضمامه إلى النادي البيضاوي ويصل إلى مسرح الأولمبياد في النسخة الأخيرة التي أقيمت في ريودي جانيرو البرازيلية.

وأعرب العبدية عن فخره واعتزازه بالمشاركة في طواف دبي بشعار فريق الإمارات - أبوظبي، وقال: طواف دبي هو محطة مهمة ومنصة تنافسية يفخر بها جميع الدراجين العرب، وكذلك طواف أبوظبي الذي يعتبر هو الآخر من الأحداث البارزة ومحط اهتمام وأنظار العالم.

وأشاد العبدية بطواف دبي ودوره في تعزيز مستوى الدراجين المحترفين، وقال إن الحدث يعد مكسباً للرياضة العربية، مشدداً على حرصه في مواصلة التألق خلال المرحلة المقبلة.

ووصف العبدية تواجده مع فريق الإمارات - أبوظبي بأنها تجربة احترافية ساهمت في اكتسابه الخبرة في مشواره الذي انطلق مع الفريق العام الماضي، وذلك بعد أن حقق لقب بطولة المغرب في عام 2016، مشيراً إلى أنه حقق المركز 47 في أولمبياد ريو دي جانير 2016.