طريق الورد

المصدر:
  • تصوير: دينيس مالاري
التاريخ:
طباعة Email

استمتع المشاركون في طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، أمس، بجمال الطبيعة وسحرها بين الورود المتاخمة لمسار السباق في دبي وروعة الصحراء عند خط الوصول في الفجيرة.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon