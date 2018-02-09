الشعفار: الحدث طوّر كثيراً قدرات دراجينا

أكد أسامة الشعفار، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، نجاح جولة الفجيرة تنظيمياً، مشيداً بالدور الكبير لشرطة دبي التي أمّنت مسار السباق من دبي للفجيرة، لافتاً إلى تعاون كل الجهات الشرطية في الفجيرة من أجل إنجاح الحدث، كما وجّه الشكر إلى الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة رئيس النادي البحري، لتتويجه الأبطال، لافتاً إلى أن إمارة الفجيرة غنية عن التعريف، وتعتبر رقماً مهماً من خلال طواف دبي الذي يعتبر من بين الطوافات عالية التصنيف، وفي كل طواف نشاهد مشاركات جديدة من قبل الدول الأوروبية.

وأوضح الشعفار أن اللجنة المنظمة للحدث وإدارة اتحاد الدراجات قامتا بدورهما على أكمل وجه، مبيناً أن نسخ الطواف في الإمارات طورت كثيراً من لاعبينا، لا سيما في ظل المشاركة بعدد كبير من دراجينا في الطواف الحالي، وأشاد رئيس اتحاد الإمارات للدراجات بالدراج محمد المنصوري الذي أبلى بلاءً حسناً خلال اليومين الماضيين، وحاول كثيراً مع هذه الكوكبة الرائعة من الدراجين، ويكفي أن كل اللاعبين تمكنوا من إتمام السباق، ونحن سعداء بذلك.