جمال المطري: عزز مكانة الدولة على الخارطة الرياضية

شارك جمال أحمد المطري رئيس الخدمات المصرفية الخاصة ببنك دبي التجاري في مراسم تسليم قمصان الفائزين في نهاية المرحلة الثالثة للطواف في الفجيرة.

وعبر المطري عن سروره بحضور بنك دبي التجاري كأحد الرعاة الرئيسين لقمصان الطواف، مؤكدًا أن الطواف حدث عالمي عزز مكانة الدولة على خارطة استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وساهم عبر البث التلفزيوني الذي وصل إلى معظم دول العالم في نقل صورة من قلب الحدث عن روعة مدننا وجمال منشآتنا الرياضية والحضارية والسياحية الفريدة.

وأضاف: «إن مشاركة أبطال العالم وتناوبهم على الفوز بالمراحل الثلاث حتى الآن يؤكد قيمة هذا الطواف وحرص الجميع على المشاركة فيه ونيل شرف الفوز به، وهو أمر يسعدنا كإماراتيين وتكون سعادتنا مضاعفة كمؤسسة وطنية اقتصادية لراعية هذا الطواف».