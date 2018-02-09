البريطاني كافنديتش بطل مرحلة واحة دبي للسيلكون

لمشاهدة ملف "طواف دبي" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
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لمشاهدة ملف "طواف دبي" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
اقرأ أيضاً:
لقي منتخب الناشئين لكرة القدم خسارة ثانية في منافسات البطولة الدولية الودية، المقامة حالياً في دبي، وتفوق عليه منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف..
استعاد فريق العين صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه أمس على «الإمارات» 3 - 0 في المباراة التي جمعتهما باستاد هزاع بن زايد في أبوظبي،
لمشاهدة ملف "طواف دبي" بصيغة الــ pdf اضغط هنا اقرأ أيضاً: ـــ كافنديتش يحقق فوزه الأول في طواف دبي للدراجات
تقام اليوم المرحلة الرابعة للطواف التي تعرف باسم «بلدية دبي»، ويبلغ طولها 172 كيلومترًا، يستكشف خلالها الدراجون جبال وسد حتا اليوم.
أشاد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بالنجاح الباهر لطواف دبي الدولي في نسخته الخامسة، لافتاً للخبرات التي تم اكتسابها من خلال السباق وزيادة عدد المشاركين من أبطال العالم..
شارك جمال أحمد المطري رئيس الخدمات المصرفية الخاصة ببنك دبي التجاري في مراسم تسليم قمصان الفائزين في نهاية المرحلة الثالثة للطواف في الفجيرة.
أكد أسامة الشعفار، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، نجاح جولة الفجيرة تنظيمياً، مشيداً بالدور الكبير لشرطة دبي التي أمّنت مسار السباق من دبي للفجيرة،
انتزع الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي صدارة الترتيب العام لطواف دبي للدراجات الهوائية من الهولندي ديلان غروينيوغن،
خسر الهولندي ديلان غروينيوغن، دراج فريق لوتو جمبو، صدارة الترتيب العام لطواف دبي، بسبب تغريمه بـ 20 ثانية،
كشف كريستوف أليكسندر، نجم فريق الإمارات-أبوظبي، أن موسمه يبدأ من طواف دبي، الذي يتطلع من خلاله إلى العودة بقوة، معرباً عن سعادته الكبيرة بوجوده ضمن فريق أبوظبي-الإمارات،
عبر حريز المر بن حريز نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، عن سعادته بكل المراحل الخمس،
أكد دراج منتخبنا محمد المنصوري أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،