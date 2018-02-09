البريطاني كافنديتش بطل مرحلة واحة دبي للسيلكون

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  • متابعة: عدنان الغربي- علي الظاهري - محمد فضل ــ تصوير: دينيس مالاري- زيشان
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