البريطاني كافنديتش بطل مرحلة واحة دبي للسيلكون

كشف كريستوف أليكسندر، نجم فريق الإمارات-أبوظبي، أن موسمه يبدأ من طواف دبي، الذي يتطلع من خلاله إلى العودة بقوة، معرباً عن سعادته الكبيرة بوجوده ضمن فريق أبوظبي-الإمارات،