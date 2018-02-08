اللجنة المنظمة للطواف تحتفي بالإعلاميين

احتفت اللجنة المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية بالإعلاميين من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يغطون فعاليات الطواف، حيث تم تنظيم حفل عشاء في مطعم عائم بمياه الخليج العربي، وعاش الجميع أجواء ممتعة، وغنى بروموتي وعدد من المشاركين أغنية الطواف، كما تم قطع كعكة لمناسبة النجاح الذي حققه على مدار خمس سنوات.

وحضر الاحتفالية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وحريز المر بن حريز النائب الأول للجنة المنظمة مدير الطواف، وحمدة العبار مدير الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي.

وتقدم سعيد حارب بالشكر إلى ممثلي المؤسسات الإعلامية على جهودهم في الحضور والتغطية.