فيتوريو بروموتي عضو فريق أستانة يستعرض بفصل أحد إطاري الدراجة والسير على إطار واحد خلال طواف دبي.
فيتوريو بروموتي عضو فريق أستانة يستعرض بفصل أحد إطاري الدراجة والسير على إطار واحد خلال طواف دبي.
توّج الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي بط للمرحلة ا الثانية لطواف دبي للدراجات الهوائية التي تعرف باسم «رأس الخيمة» وتمتد لمسافة 190 كم.
توّج الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي بطلاً للمرحلة الثانية لطواف دبي للدراجات الهوائية التي تعرف باسم «رأس الخيمة» وتمتد لمسافة 190 كم.
عبر الدراج البريطاني مارك كافنديتش عن غضبه من تغيير قانون الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي أصبح يجيز للدراجين التحرك داخل الكوكبة يميناً ويساراً،
كشف يوسف ميرزا دراج فريق الإمارات-أبوظبي، أن حادث السقوط الذي تعرض له، أول من أمس، في المرحلة الأولى خلف لديه إصابات طفيفة في الكتف والركبة،
أكد عبد الرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، أنهم حرصوا على توفير أفضل تغطية إعلامية للنسخة الخامسة من طواف دبي الدولي،
بدأ بدر ميرزا دراج منتخبنا الوطني للدراجات سابقاً تجربة جديدة في مسيرته الرياضية بعد انضمامه إلى الجهاز الفني إلى جانب المصري شريف محمد وذلك بعد اعتزاله اللعب وحصوله على شهادة تدريب.
أكد حسن حسين آل رضا، المدير العام لدائرة علاقات المؤسسات والمعاملات المصرفية بالإدارة العامة في بنك دبي التجاري،
تنطلق اليوم مرحلة واحة دبي للسيليكون على مسافة 183 كيلومتراً، تمتد من دبي إلى الفجيرة.
كشفت اللجنة الطبية أن الفحوص بالأشعة التي خضع لها الأميركي جيسي أنتوني دراج فريق رالي سايكلينغ أثبتت إصابته بكسر في الذراع الأيسر.
تعتبر الفواكه المجففة والموز المؤونة المفضلة للدراجين خلال مراحل السباق، حيث تتميز الفواكه بغناها بالفيتامينات والمعادن ..
احتفت اللجنة المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية بالإعلاميين من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يغطون فعاليات الطواف،
دخل «التنين الصيني» مجال الاحتراف في سباقات الدراجات الهوائية ويشارك في طواف دبي للمرة الأولى من خلال فريق ميتشلتون..