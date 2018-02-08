استعراض

المصدر:
  • تصوير: دينيس مالاري
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فيتوريو بروموتي عضو فريق أستانة يستعرض بفصل أحد إطاري الدراجة والسير على إطار واحد خلال طواف دبي.

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