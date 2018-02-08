محاربة مرض السكري بـ«الدراجة»

يواصل فريق نوفو نورديسك الأميركي رحلته في محاربة مرض السكري من خلال المشاركة في الطوافات العالمية بمجموعة دراجين محترفين جميعهم من مرضى السكري لإثبات قدرتهم على التعايش معه وتحقيق الإنجازات الصعبة.

وصرح الفرنسي فالوغنيس كونتين أن فريق نورديسك يحمل رسالة إنسانية إلى العالم ولا يقتصر دوره على المشاركة بل إعطاء الدفع المعنوي والتثقيف الصحي وتوعية مرضى السكري وتمكينهم من أخذ المبادرة، وقال: من خلال مشاركتنا نؤكد أن مريض السكري بإمكانه أن يكون دراجا محترفا يحقق الإنجازات، ومسيرة نورديسك الحافلة بالألقاب أفضل رسالـة إلى المجتمع وحافز لهؤلاء المرضى للاستمرار في الحياة بمعنويات عالية.

ويحمل هذا الفريق اسم إحدى الشركات الدنماركية المتخصصة في أدوية السكري (الأنسولين)، التي تعتبر أن إنشاء هذا الفريق هو جزء من مبادرة تغيير نظرة المجتمع لمرض السكري والتزامها بتحسين ظروف ملايين الأشخاص على مستوى العالم يعيشون مع هذا المرض.

وبدأت شركة نوفو نورديسك تنفيذ مبادرتها في ديسمبر 2012 برعاية 100 رياضي من ضمنهم 18 دراجا محترفا من 11 دولة ومجموعة من الرياضيين في ألعاب أخرى مثل ألعاب القوى.

وحقق فريق نوفو نورديسك نتائج جيدة في طواف دبي، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الفرق ودخل أحد أعضائه وهو الدراج الإيطالي أندريا بيرون ضمن قائمة أفضل 20 دراجا أمس في مرحلة رأس الخيمة.

ويشارك الفريق في 50 سباقاً حول العالم، حيث تمكن دراجوه من الوقوف مرات عديدة على منصة التتويج، وذلك من خلال المشاركة في طوافات عالمية، مثل تور بريطانيا، وتور ولاية كاليفورنيا، وتور الصين- هاينان، وسيستمر الفريق في المشاركة العام الحالي في سباقات أخرى حول العالم لتغيير نظرة المجتمع لمرض السكري.