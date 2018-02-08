أطول دراج في العالم

المصدر:
  • دبي - البيان الرياضي
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كونور أطول دراج في العالم

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يعتبر الإيرلندي كونور دون «أكوا بلو» أطول دراج في العالم بـ2,04 متر، ما جعله مطلب لالتقاط صور السيلفي. وكشف كونور أن البعض يقولون إن السلة هي الرياضة الأنسب له، لكنه يرى أن قامته ساعدته على التألق في الدراجات.

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