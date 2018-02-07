دراجون مشاركون في طواف دبي للدراجات الهوائية يمرون أمام القرية العالمية أحد أهم المعالم السياحية في دبي.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من منافسات
زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مقر المجلس في دبي أمس، وذلك في إطار
لمشاهدة الـملف PDF أضغط هنا اقرأ ايضاً محمد بن راشد يشهد طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية بن حريز: طواف دبي الأسرع
أقامت لجنة نشر قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء فارس خليفة الفارسي مدير العمليات
أشاد حريز المر بن حريز، نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير الطواف، بالشهرة العالمية الكبيرة التي اكتسبها طواف دبي في السنوات
أكد أسامـة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، نائب رئيس اللجنة المنظمة لطواف دبي، أن التطور
أكد الدراج الإيطالي فيتشنزو نيبالي من فريق البحرين ميريدا، أنه حريص على زيارة دبي برفقة أفراد عائلته لقضاء العطلة
أكد يوسف ميرزا دراج فريق الإمارات -أبوظبي، أن طواف دبي قدم الكثير للدراجات الإماراتية وخصوصاً في ظل المشاركة مع نخبة
خطف الدراج البريطاني مارك كافنديتش، الأضواء قبل انطلاق الجولة الأولى من طواف دبي الدولي وكان هو المطلوب رقم 1 بين
تصدر منتخب التشيك صدارة البطولة الدولية الودية الناشئين في يومها الأول بعد أن قسا على «الأبيض الصغير» بخماسية نظيفة في
تشهد المرحلة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، اليوم، مواجهتين صعبتين للوحدة الثاني والوصل الثالث أمام حتا
غرمت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار منصور لوتاه لاعب الوحدة مراد باتنا ألف درهم