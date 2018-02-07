«دايمنشن» يتبرع لفقراء أفريقيا

أقامت شركة دايمنشن داتا الراعي الرسمي لفريق دايمنشن داتا المشارك في طواف دبي جناحًا لجمع الأموال لمؤسسة كوبيكا الخيرية التي توفر دراجات للأطفال الفقراء في أفريقيا.

وتتمثل المشاركة في العمل الخيري من خلال قيادة تفاعلية لدراجة هوائية بالجناح لإكمال ذات المسافة المقطوعة في السباق.

وقالت ميشلي بايز دوبليسيز المدير العام لشركة دايمنشن داتا: «يشارك فريق دايمنشن داتا في طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية لجمع الأموال لمؤسسة كوبيكا الخيرية التي توفر دراجات للأطفال في أفريقيا.

ونعمل على مساعدتهم عبر إقامة هذا الجناح لتشجيع الناس على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وتوعيتهم بأهمية الرياضة في دعم الأعمال الخيرية لمساعدة الفقراء الذين لا يملكون ثمن شراء دراجة هوائية تساعدهم في التنقل أو ممارسة الرياضة، لذلك نسعى في كل مناسبة إلى جمع الأموال لمساعدة هؤلاء الناس بالتبرع بالدراجات الهوائية لهم، وهذا أقل شيء يمكننا تقديمه لهم».

وأضافت: «تم وضع دراجتين هوائيتين في الجناح حتى يشارك أكبر عدد من الجمهور في قيادتها لإكمال مسافة 167 كيلومترًا في اليوم الأول وإذا أكملنا المسافة الكاملة سنتبرع بدراجة هوائية إلى مؤسسة كوبيكا الخيرية»