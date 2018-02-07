مواطن يطوف العالم للقاء النجوم

الهواية والعشق غير المحدود لرياضة الدراجات الهوائية دفعا المواطن خالد سيف المهيري إلى زيارة الطوافات الكبرى في العالم للقاء النجوم وتجاذب الحديث معهم حول تفاصيل حياتهم الرياضية وأخبارهم ومشاركاتهم. لم يفوّت المهيري فرصة إقامة طواف دبي للحضور إلى مقر القرية لكن الطريف فــي الأمر أنه حصل على إجازة من عمله حتى يتابع السباق وتفاصيله.

وقام المهيري بجولة حول مقرات الفرق المحترفة في التقى خلالها بنجومه المفضلين والتقاط بعض الصور معهم وفي مقدمتهم النرويجي ألكسندر كريستوف دراج فريق الإمارات أبوظبي الذي يعتبره أحد أفضل أصدقائه النجوم.

وقال: أتابع سباقات الدراجات بشغف كبير منذ 8 سنوات، وقمت بزيارة أكبر الطوافات في العالم مثل طواف فرنسا، وجيرو دي إيطاليا وطواف إسبانيا وعدة سباقات كلاسيكية، المهم بالنسبة لي هو التحدث إلى المتسابقين قبل شارة الانطلاق لمعرفة أخبارهم والتعلم منهم. وأوضح المهيري أنه لا يكتفي فقط بزيارة الطوافات بل يحرص على ممارسة رياضة الدراجات والمشاركة في بعض السباقات المخصصة للهواة.