محمد بن راشد يشهد طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من منافسات المرحلة الأولى من النسخة الخامسة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية رئيسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في الفترة من السادس إلى العاشر من فبراير الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من الأبطال والأفراد والفرق العالمية، بالإضافة إلى الأبطال المحليين.

وقد تابع سموه السباق خلال مرور الدراجين في منطقة محمية المرموم الطبيعية، التي تتضمن أطول مسارات صحراوية للدراجات الهوائية يصل طولها نحو مئة كيلومتر.

شرح السباق

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى شرح قدمه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للفعالية، حيث أفاد بأن الدراجين قطعوا في المرحلة الأولى من السباق نحو عشرين كيلومتراً في نطاق منطقة محمية المرموم الطبيعية ذهاباً وإياباً التي يشاهدها ملايين البشر حول العالم من خلال التغطية الإعلامية العالمية للبطولة التي تصل إلى 180 دولة عربية وأجنبية.

كما تعرف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الشرح إلى أهم الأسماء والفرق العالمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يجري على أرض دولة الإمارات بضيافة مدينة دبي وبتنظيم من مجلس دبي الرياضي.

تحدي الشباب

كما اطلع سموه على أهم الترتيبات والإجراءات المتبعة في السباق، لإنجاح هذه البطولة العالمية التي وصفها سموه ببطولة التحدي للشباب العالمي، لأنها تحتاج إلى لياقة بدنية عالية ونفس طويل ومثابرة، بالإضافة إلى رباطة الجأش والصبر حتى الدقيقة الأخيرة من وقت السباق.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته وارتياحه لهذا التجمع الشبابي الرياضي العالمي على أرض دولتنا العزيزة وفي رحاب مدينة دبي، واعتبره سموه فرصة طيبة وسانحة لشباب الوطن والشباب العربي للمنافسة والاحتكاك المباشر مع نظرائهم من مختلف دول العالم، ودعاهم سموه للتعارف فيما بينهم والاستفادة المتبادلة من خبراتهم وتجاربهم وأفكارهم، التي تساعد في تطوير فعاليات البطولة واستقطاب المزيد من الشباب للمشاركة فيها.

مرحلة أولى

وحصد الهولندي ديلان غروينيوغن دراج فريق لوتو جمبو الإيطالي لقب المرحلة الأولى للطواف، التي تحمل اسم «نخيل» وتمتد على مسافة 167 كم، محققاً زمناً قدره 3:51:25 ساعات، فيما جاء الدنماركي ماغنوس كورت نيلسون دراج فريق أستانا الكازاخستاني ثانياً بزمن 3:51:29 ساعات.

وحل الإيطالي ايليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي في المركز الثالث بزمن 3:51:31 ساعات، وبذلك احتل ديلان صدارة الترتيب بـ25 نقطة وحصل على القمصان الثلاث، الأزرق الذي يرعاه بنك دبي التجاري (متصدر الترتيب العام)، والقميص الأحمر برعاية طيران الإمارات (متصدر النقاط)، والقميص الأبيض برعاية هيئة الطرق والمواصلات باعتباره أصغر دراج، فيما جاء ماغنوس ثانياً بـ16 نقطة، ثم فيفياني ثالثا بـ11 نقطة.

وتوج الاريتري دانيل دراج فريق كوفيديس الفرنسي بقميص علم الإمارات لحصوله على صدارة ترتيب السرعة بـ5 نقاط متقدماً على دراج المنتخب محمد المنصوري.

مواصلة التألق

وواصل ديلان غروينيوغن تألقه في طواف دبي بعدما حصل العام الماضي على لقب الوصيف والقميص الأبيض لأفضل دراج صاعد، كما حل ثالثاً في نفس المرحلة ما يؤكد أن مستواه في تطور.

وقال ديلان: تحقيق الفوز في طواف دبي أمر رائع في ظل وجود أفضل الدراجين المتخصصين في السرعة. حاولت العام الماضي تحقيق ذلك لكني فشلت في الأمتار الأخيرة واكتفيت بالحصول على المركز الثاني مرتين.

وكشف ديلان أن فوزه بالمركز الأول في مرحلة نخيل تحقق بصعوبة لأن زيادة سرعة السباق جاءت قبل مسافة طويلة من خط النهاية، مشيراً إلى أن مسار خط السير كان ضيقاً لكن الأمور سارت لصالحه.

110

أكد العقيد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي رئيس اللجنة الأمنية لطواف دبي، أن الخبرة التي اكتسبتها شرطة دبي من النسخ السابقة للطواف ساعدته في الارتقاء بعملية تنظيم حركة السير على طول مسارات السباق بأريحية، مشيراً إلى أن تغيير مقر قرية الطواف من نادي دبي للرياضات البحرية إلى سكاي دايف يزيد من حجم الجهود باعتبار أن المقر الحالي مكتظ بالسكان والانطلاقة الأولى للسباق عكس اتجاه السير.

وكشف بن سويدان أن عدد دوريات الشرطة التي ترافق قافلة السباق تختلف حسب المرحلة، حيث يزيد العدد في المرحلة الأولى والأخيرة اللتين تنطلقان وتنتهيان داخل دبي وتمر عبر العديد من التقاطعات والشوارع الرئيسية، وقال: تم تخصيص 110 دورية مرورية لليوم الأول لأن السباق يقام في قلب مدينة دبي وينتهي في جزيرة النخلة، بينما المسارات التي يمر خلالها السباق بالمناطق الجبلية والصحراوية لا تحتاج إلى تواجد مكثف للدوريات المرورية.

عبدالرحيم النمر: طواف دبي ملتقى أبطال العالم

تقدم عبدالرحيم عبدالعزيز النمر مدير عام الأعمال المصرفية التجارية في بنك دبي التجاري، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه ورعايته للقطاع الرياضي وإطلاق طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي بات الحدث الأهم في رياضة الدراجات الهوائية في المنطقة، وأصبح ملتقى أبطال العالم ونخبة العاملين والمختصين في الدراجات الهوائية على مستوى العالم.

وشارك النمر في مراسم تتويج الدراجين الفائزين بالمرحلة الأولى من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، لكون بنك دبي التجاري راعياً للقميص الأزرق وشريكًا استراتيجيًا للطواف، وأكد النمر أن البنك يهدف من خلال علاقة الرعاية والشراكة التي تربطه مع مجلس دبي الرياضي عمومًا وبالطواف خصوصًا إلى خدمة الوطن وأفراد المجتمع من خلال هذا الطواف الذي ينقل صورة صادقة ومشرقة عن روعة دولة الإمارات العربية المتحدة واحتضانها للفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى في مختلف الرياضات وعلى مدار العام.

مرحلة رأس الخيمة تنطلق اليوم

تبدأ المرحلة الثانية من الطواف (190 كيلومترًا) اليوم، وتنطلق من نادي سكاي دايف دبي الساعة 10:30 صباحًا، ويمر الدرّاجون من شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى علامة البداية (الكيلومتر صفر) التي ستكون كذلك عند أكاديمية شرطة دبي في شارع أم سقيم.

تُنظم حركة المرور من نقطة البداية الساعة 10:00 صباحًا، وتنتقل إلى طريق الخيل (E44)‏، ثم حي دبي للتصميم وشارع عود ميثاء حتى الساعة 11:30 صباحًا.

يكمل الدرّاجون مسيرتهم بعد ذلك مروراً بطريق رأس الخور ثم دخول طريق الإمارات في الاتجاه نحو الشارقة وعجمان حتى الساعة 12:30 ظهرًا. يتجه الدراجون إلى عجمان من مخرج 84، مارين بشارع الشيخ خليفة بن زايد قبل الاتجاه شمالاً عبر طريق الاتحاد المتجه إلى أم القيوين الساعة 1:30 ظهرًا.

يواصل المشاركون طريقهم شمالاً نحو رأس الخيمة من باب البر بمحاذاة شارع الاتحاد (E11)‏. سيكون على سائقي المركبات اتخاذ طريق بديل إن أمكن من أجل تجنب عرقلة السير، كما ستكون هناك إدارة لحركة المرور في طريق ‏E11‏ من الساعة 2:00 إلى 3:20. يصل المتسابقون إلى خط النهاية عند طريق كورنيش القواسم في رأس الخيمة الساعة 3:30.