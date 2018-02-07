يوسف ميرزا: الحدث قدم الكثير لـ«دراجات الإمارات»

أكد يوسف ميرزا دراج فريق الإمارات -أبوظبي، أن طواف دبي قدم الكثير للدراجات الإماراتية وخصوصاً في ظل المشاركة مع نخبة أبطال العالم ما وفر فرصة الاحتكاك بمختلف مدارس اللعبة حول العالم لاكتساب مزيد من الخبرة، وقال ميرزا: أشعر بالسعادة والفخر بالمشاركة مع هذه الأسماء الكبيرة والبارزة بغض النظر عن المنافسة على اللقب الذي يعتبر الفوز فيه حقاً مشروعاً وخاصة أن السباق على أرضنا وبين جمهورنا.

وأضاف ميرزا إن طواف دبي يشهد منافسة قوية وشرسة بين الفرق المشاركة من مختلف أنحاء العالم، وقال إن الجهاز الفني وضع خطة لكل متسابق في الفريق خلال مراحل السباق للبقاء في الصدارة رغم وجود فرق من العيار الثقيل مصنفة ضمن قائمة الأفضل على مستوى العالم.

وأردف قائلاً: كل دراج لديه خطة يحرص على تنفيذها لضمان وصول قائد الفريق إلى الصدارة، والسباق بحاجة إلى التعامل بروح جماعية تحت شعار «الكل للواحد.. والواحد للكل»، كما يتوجب علينا الابتعاد عن التعرض للحوادث والمساهمة في دفع قائد الفريق اليكسندر كريستوف إلى الأمام، وسنحرص على اتباع الخطط بحذافيرها.

الدراج المقاتل

وعن حصد جائزة «الدراج المقاتل» في نسخة العام الماضي، قال ميرزا إنه توج بالجائزة بعد تعرضه للسقوط من الدراجة مرتين في السباق واستطاع الدخول ضمن المجموعة الأولى، ونال المركز 13 ضمن لائحة الترتيب العام، مؤكداً أنه يتطلع إلى إحراز مركز أفضل عن العام الماضي، حيث تشهد مشاركته تطوراً مستمراً على مر السنوات الماضية وظفر بالمركز 54 في النسخة الثانية من طواف دبي ثم تقدم إلى المركز 29 في النسخة التالية.

وكشف ميرزا عن أمنيته بأن يكون رياضياً قدوة يستلهم الأجيال القادمة لشحذ هممهم نحو مواصلة رفع علم الدولة عالياً في جميع المحافل، وأن يكون علامة مضيئة للدراجين الواعدين من أبناء الإمارات لتستمر مسيرة العطاء للوطن.

قيادة الفريق

وعن مشاركة الدراج العالمي اليكسندر كريستوف معهم في الفريق، أوضح ميرزا أن كريستوف يقود الفريق في طواف دبي، ويعتبر هذا أول سباق له في موسم 2018، واصفاً تواجد أقوى دراجي العالم في صفوف الفريق بأنه «فاتحة خير» لتحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة.

وأضاف: هناك أسماء أخرى نفخر بالتواجد إلى جانبها، منهم الدراج الإيطالي فابيو آرو بطل طواف إيطاليا وإسبانيا وحامل القميص الأصفر في عدة مراحل ضمن طواف فرنسا. وأشاد ميرزا بمنتخبنا الوطني للدراجات، وقال إن تواجد 4 أسماء جديدة في المنتخب يترجم الحضور القوي في جميع الاستحقاقات المهمة، ما يبعث الفرحة والسرور في قلبه ويبشر بمستقبل أكثر إشراقاً لدراجات الإمارات.