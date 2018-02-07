فيتشنزو نيبالي: دبي وجهتي المفضلة لقضاء العطلات

أكد الدراج الإيطالي فيتشنزو نيبالي من فريق البحرين ميريدا، أنه حريص على زيارة دبي برفقة أفراد عائلته لقضاء العطلة باستمرار، وأضاف نيبالي لـ«البيان الرياضي» أنه اكتشف دانة الدنيا من خلال مشاركته الأولى في طواف دبي الدولي في نسخة 2014، ما شجعه على الحضور في العديد من المناسبات لقضاء أوقات ممتعة في دبي، مشيراً إلى أن مشاركته في طواف دبي لهذا العام تعتبر الثالثة.

وأشاد نيبالي بطواف دبي الدولي الذي يتميز بوجود أسماء بارزة على مستوى العالم في رياضة الدراجات الهوائية، وقال إن رياضة الدراجات تشهد ازدهاراً ونمواً كبيراً في منطقة الخليج عموماً والإمارات ودبي على وجه الخصوص.

ووصف نيبالي أجواء السباق بأنها مثالية ورائعة نظراً لاعتدال حالة الطقس بمتوسط 26 درجة مئوية في حين تعاني أوروبا وغيرها من الدول الأخرى في هذه الفترة من سوء الأحوال الجوية بسبب انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج بكثافة في بعض المناطق، معرباً عن سعادته بالتواجد مرة أخرى في هذا الحدث العالمي.

وأوضح نيبالي أن طواف دبي يعتبر محطة مهمة أمام دراجي العالم، وخاصة أن السباق يشهد أجواء تنافسية للغاية بين كبار الفرق والمتسابقين المحترفين المشاركين من مختلف أنحاء العالم أبرزهم فريق كاتوشا البيسين الذي يضم الدراج الألماني مارسيل كيتل بطل طواف دبي 2016-2017 ودايمنشن داتا فريق الدراج البريطاني مارك كافنديتش بطل نسخة 2015.

وتمنى نيبالي أن يحالفه التوفيق في النسخة الحالية من طواف دبي برفقة زملائه أعضاء فريق ميريدا البحريني.