الشعفار: سباقات الإمارات علامة فارقة في المنطقة

أكد أسامـة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، نائب رئيس اللجنة المنظمة لطواف دبي، أن التطور الكبير على مستوى التنظيم ونوعية المشاركين في طوافات دبي وأبوظبي والشارقة أحدث نقلة نوعية في لعبة الدراجات، موجهاً الشكر إلى المجالس الرياضية على دعمها لهذه الطوافات التي أصبحت علامة فارقة في المنطقة الخليجية.

وأضاف الشعفار أن النسخة الحالية لطواف دبي تعتبر الأفضل والأكثر إثارة بفضل جودة التنظيم ومشاركة أقوى الدراجين المتخصصين في السرعة مثل الألماني مارسيل كيتل والبرطاني مارك كافنديتش والفرنسي ناصر بوهاني والإيطالي فيتشنزو نيبالي والنرويجي ألكسندر كريستوف وغيرهم من الدراجين الكبار.

مكانة كبيرة

وأوضح الشعفار أن مشاركة نخبة الفرق في العالم وأفضل الدراجين، يؤكد المكانة التي وصل إليها طواف دبي على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن التنظيم نال إعجاب كل المشاركين والمتابعين وأن اللجنة المنظمة تبذل جهوداً كبيرة من أجـل نيل ثقة الدراجين وفرقهـم، وموضحاً أن التنظيم المميز يفسح المجال أمام الدراجين لتقديم أفضل مستوياتهم وهو الأمر الذي ينعكس على روعة الحدث واستمتاع الجمهور وعشاق رياضة الدراجات الهوائية في كل مكان في العالم باعتباره منقولاً تلفزيونياً إلى 180 دولة من جميع القارات.

وصرح الشعفار أن طواف دبي يحظى بسمعة عالمية جيدة وأن التنظيم نال إعجاب كل المشاركين والمتابعين وأن اللجنة المنظمة تبذل جهوداً كبيرة من أجـل نيل ثقة الدراجين وفرقهـم، موضحاً أن التنظيم المميز يفسح المجال أمام الدراجين لتقديم أفضل مستوياتهم، وهو الأمر الذي ينعكس على روعة الحدث واستمتاع الجمهور وعشاق رياضة الدراجات الهوائية في كل مكان في العالم.