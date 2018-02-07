بن حريز: طواف دبي الأسرع عالمياً

أشاد حريز المر بن حريز، نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير الطواف، بالشهرة العالمية الكبيرة التي اكتسبها طواف دبي في السنوات الماضية، وقال: طواف دبي حظي بسمعة عالمية في السنوات الأربع الماضية، لكونه يتزامن مع انطلاقة الموسم العالمي لرياضات الدراجات الهوائية في فصل الشتاء الذي يعتبر دافئاً في دولتنا الحبيبة، بالمقارنة مع الدول الأخرى في الغرب، ما يعزز من أهمية طواف دبي باعتباره محطة مهمة أمام الدراجين العالميين للاستعداد للموسم الطويل الحافل بأحداث رياضية بارزة في الروزنامة العالمية مثل طواف إيطاليا وطواف فرنسا.

خصائص عدة

وكشف بن حريز أن طواف دبي يتمتع بالعديد من الخصائص، لعل أبرزها أنه يعتبر أسرع طواف في العالم وفق معدل السرعة، مشيراً إلى أن مشاركة كبرى الفرق العالمية في طواف دبي يعتبر مؤشراً واضحاً وصريحاً على حجم وأهمية الحدث على خارطة الرياضة الدولية، لا سيما وأن السباق يضم أسماء عالمية من الطراز الرفيع مثل مارسيل كيتل بطل طواف دبي 2016-2017، ومارك كافنديتش بطل نسخة 2015، والدراج الإيطالي إيليا فيفياني.