محمد بن راشد يشهد جانبا من منافسات طواف دبي الدولي للدرجات الهوائية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" جانباً من منافسات المرحلة الأولى من النسخة الخامسة لطواف دبي الدولي للدرجات الهوائية الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية رئيسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في الفترة من السادس إلى العاشر من فبراير الجاري وذلك بمشاركة نخبة من الأبطال والأفراد والفرق العالمية بالاضافة إلى الأبطال المحليين.

وقد تابع سموه السباق خلال مرور الدراجين في منطقة محمية المرموم الطبيعية والتي تتضمن أطول مسارات صحراوية للدراجات الهوائية يصل طولها نحو مائة كيلومتر.