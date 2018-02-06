حمدان بن محمد يزور مقر مجلس دبي الرياضي

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي مقر المجلس في دبي في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه إلى الدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية للوقوف على سير العمل في هذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاطمئنان على توفير أقصى الإمكانات والتسهيلات الخاصة بالمتعاملين مع هذه المؤسسات وتحقيق أعلى نسب النجاح والتطور والتحديث مواكبة لاستراتيجية حكومة دبي 2021 التي تتكامل ورؤية الإمارات 2021.

وقد استمع سموه إلى شرح واف قدمه المهندس مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي حول الإنجازات التي تمت في المرحلة السابقة والتعريف ببرامج ومبادرات المجلس والمشاريع المستقبلية التي تتصدر أجندة العمل في المرحلة اللاحقة والتي تهدف في مجملها إلى تطوير الأنشطة والفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، خاصة التي تستضيفها دبي بدعوة وتنظيم من المجلس والارتقاء بالقطاع الرياضي وتعميم الفائدة والتي تعكسها هذه الأنشطة والفعاليات على جميع أفراد وشرائح المجتمع بحيث تصبح الرياضة نمط حياة لكل مواطن ومواطنة ولكل مقيم على أرض دولتنا الحبيبة.