الشارقة «سوبر» شباب اليد

توج فريق الشارقة بكأس السوبر لشباب كرة اليد، بعد فوزه على شباب الأهلي دبي 24 - 20، بالصالة الرياضية بنادي اتحاد كلباء، محققاً العلامة الكاملة في البطولة، ليضيف اللقب إلى درع الدوري، ليحصد الثنائية بهذه الفئة السنية.

وقام محمد الحوسني عضو اتحاد اليد، وبحضور محمد الحصان عضو إدارة نادي الشارقة، بتتويج «الملك» بالكأس والميداليات الذهبية، وقلد فريق شباب الأهلي دبي الميداليات الفضية، كما قدم درع الاتحاد لنادي اتحاد كلباء، مستضيف البطولة، وتم تكريم حكام المباراة، علي جعفر وياسر النقبي وعلي العجمي ونوال سعيد، بالإضافة للحكم القاري فاضل غلوم، تقديراً لمسيرته التحكيمية.