محمد بن زايد يهنئ «بولو أبوظبي» بكأس رئيس الدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر فريق أبوظبي الفائز ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسخته الـ17، التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أخيراً، إضافة إلى حصوله على نتائج متقدمة ضمن أفضل خمسة فرق على المستوى العالمي في البطولات التي أقيمت في الأرجنتين العام الماضي.

وهنأ سموه فريق أبوظبي على تحقيقه هذا الإنجاز المحلي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة حصد المراكز الأولى في البطولات الإقليمية والعالمية، وتعزيز منافساتهم بمزيد من الاحتكاك والخبرة والمشاركات الفاعلة.

من جانبهم أعرب اللاعبون عن سعادتهم وشكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشجيعه ومتابعته لمختلف الرياضات التي ترفع اسم الدولة في المحافل والمسابقات العالمية، مؤكدين على مواصلة تقديم الأفضل وتحقيق النتائج المتميزة خلال مشاركاتهم المستقبلية.