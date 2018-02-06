برواز دبي يحتضن الأبطال الستة

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 مارسيل كيتل بطل النسخة الماضية يتوسط أبرز منافسيه على لقب النسخة الخامسة ألكسندر كريستوف (الإمارات أبوظبي) وايليا فيفياني (كويك ستيب) وجون جونكولب (تريك سيغافريدو) ونصر بوهاني (كوفيديس) أمام برواز دبي.

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