برواز دبي يحتضن الأبطال الستة

مارسيل كيتل بطل النسخة الماضية يتوسط أبرز منافسيه على لقب النسخة الخامسة ألكسندر كريستوف (الإمارات أبوظبي) وايليا فيفياني (كويك ستيب) وجون جونكولب (تريك سيغافريدو) ونصر بوهاني (كوفيديس) أمام برواز دبي.
مارسيل كيتل بطل النسخة الماضية يتوسط أبرز منافسيه على لقب النسخة الخامسة ألكسندر كريستوف (الإمارات أبوظبي) وايليا فيفياني (كويك ستيب) وجون جونكولب (تريك سيغافريدو) ونصر بوهاني (كوفيديس) أمام برواز دبي.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر فريق
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق صباح اليوم النسخة الخامسة
توجه اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ
يعتبر الإيطالي إيليا فيفياني أحد أفضل درّاجي السرعة في بيلوتون، حيث استطاع تحقيق 50 انتصاراً منذ أن انتقل إلى مرحلة
توج فريق الشارقة بكأس السوبر لشباب كرة اليد، بعد فوزه على شباب الأهلي دبي 24 - 20، بالصالة الرياضية بنادي اتحاد كلباء،
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس أن شركة «ميديابرو» الإسبانية حصلت على حق النقل المحلي لمباريات الدوري
سكاي دايف مقرّاً للقرية اختارت اللجنة المنظمة، نقل مقر قرية الطواف إلى منطقة سكاي دايف، بسبب الأشغال المقامة في نادي
خطف الهولندي ديلان غروينويغن، الأنظار في النسخة الماضية، عندما سطع نجمه في دبي، بحصوله على القميص الأبيض لأفضل دراج
أعلن بنك دبي التجاري عن إطلاق بطاقة بنكية ائتمانية تحمل صورة وشعار النسخة الخامسة من «طواف دبي الدولي للدرّاجات
يبحث الدنماركي ماغنوس كورت دراج فريق أستانا عن تحقيق فوزه الأول في 2018 وتدشين تجربته الأولى مع فريقه الجديد بالصعود
يطمح دراج فريق الإمارات أبوظبي يوسف ميرزا إلى تكرار انجاز العام الماضي عندما توج بجائزة «الدراج المقاتل» لأدائه القوي
قامت اللجنة المنظمة، بتركيز أحد حواجز السرعة في محمية المرموم، بهدف تسليط الضوء عليها، وهي تعتبر من أهم المحطات التي