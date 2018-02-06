كريستوف يقود «الإمارات أبوظبي»

يقود الدراج النرويجي ألكسندر كريستوف، فريق الإمارات أبوظبي، وهو أحد عمالقة رياضة الدراجات الهوائية في العالم، وأحد المرشحين للفوز بطواف دبي في نسخته الجديدة، وهو المصنف ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للدراجات الهوائية، وبطل سباق الطريق الأوروبي للدراجات الهوائية، حقق أكبر فوز له في عام 2014، حيث فاز في سباق ميلان سانريمو.

كما فاز في طواف فلانرز عام 2015، وتشمل قائمة إنجازاته، الفوز بمرحلتين في طواف فرنسا عام 2014، وحقق فوزين في بطولات سباق الطريق الوطنية عام 2007 و2011، وخلال العامين الماضيين، احتل المركز الثاني خلف بيتر ساغان في ببطولة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لسباق الطريق في بيرجين بالنرويج.