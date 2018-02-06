تركيز حاجز السرعة في محمية المرموم

قامت اللجنة المنظمة، بتركيز أحد حواجز السرعة في محمية المرموم، بهدف تسليط الضوء عليها، وهي تعتبر من أهم المحطات التي سيعبرها الطواف في يومه الأول.

وتعد «محمية المرموم»، أول محمية صحراوية غير مسورة في الدولة، مفتوحة للجمهور، تم مضاعفة مساحتها نحو ثلاث مرات.. وتحتضن أكبر مشتل للحياة النباتية في الإمارات، على مساحة 40 هكتاراً، وستضم أكثر من مليون شتلة من مختلف أنواع النباتات المحلية، وذلك للحفاظ على التنوع البيولوجي في دبي.

وتضم المحمية أكثر من 20 مشروعاً بيئياً وترفيهياً وثقافياً ورياضياً، تشترك في تنفيذها 9 جهات حكومية، من بينها 10 منصات لمراقبة الحيوانات البرية والطيور، ومراقبة النجوم وغروب الشمس، وممارسة اليوغا، ومسرح خارجي يستضيف عروضاً من مختلف أنحاء العالم، ويتسع لـ 350 شخصاً، إضافة إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، كما تستضيف أكثر من 20 بطولة وفعالية رياضية على مدار العام، يشارك فيها أكثر من 20 ألف شخص.