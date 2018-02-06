«دبي التجاري» يطلق «بطاقة الطواف»

أعلن بنك دبي التجاري عن إطلاق بطاقة بنكية ائتمانية تحمل صورة وشعار النسخة الخامسة من «طواف دبي الدولي للدرّاجات الهوائية» الذي يملكه وينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي. ويأتي إطلاق بنك دبي التجاري لهذه البطاقة البنكية الائتمانية من فئة «فيزا»، كونه راعياً رئيسياً للطواف للعام الرابع على التوالي.

وتم إطلاق البطاقة البنكية الجديدة في حفل أٌقيم في مقر البنك، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، ود. بارند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري.

وعبر سعيد حارب، عن سروره بالتعاون الكبير مع بنك دبي التجاري، وقال: «منذ سنوات تشكلت علاقة تعاون وشراكة بين دبي الرياضي ودبي التجاري من أجل تحقيق الأهداف الوطنية والارتقاء بحياة أفراد المجتمع، وتم تتويج علاقة التعاون بين الطرفين من خلال رعاية البنك للقميص الأزرق للطواف الذي يرتديه الأبطال من الدرّاجين العالميين، كما تم إطلاق وتنفيذ مبادرات رياضية عديدة بين الطرفين ضمن فعاليات الطواف».

من جانبه، قال د. بارند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري «بداية يسرني بالإنابة عن بنك دبي التجاري أن أتقدم بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياض، وكذلك إلى مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وسعيد حارب، الأمين العام للمجلس على دعمهم اللامحدود وثقتهم الدائمة بالبنك من خلال التعاون في رعاية الفعاليات الرياضية المميزة، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك في نشر التوعية ونمط الحياة الصحي ودعم الرياضة والأنشطة».