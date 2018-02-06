طواف دبي.. رحلة السحر والمجد والتحدي

سكاي دايف مقرّاً للقرية

اختارت اللجنة المنظمة، نقل مقر قرية الطواف إلى منطقة سكاي دايف، بسبب الأشغال المقامة في نادي دبي للرياضات البحرية، الذي استضاف النسخ الثلاث الأخيرة، وستنطلق جميع مراحل الطواف من منطقة سكاي دايف. وتضم قرية الطواف، جملة من الفعاليات التراثية والعروض المتنوعة لزوار الحدث، ومنطقة ألعاب الأطفال.

نقل مباشر إلى 180 دولة

تشهد النسخة الخامسة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، زيادة كبيرة في نسبة المشاهدة التلفزيونية، حيث سيتم نقل فعالياته على الهواء مباشرة، عبر عدد كبير من القنوات الفضائية في 180 دولة حول العالم. وستقوم قناة دبي الرياضية، ببث كامل لكل مراحل الطواف على الهواء مباشرة، عبر قناتي دبي الرياضية العربية، ودبي الرياضية الإنجليزية، مع متابعة كل تفاصيل السباق، ورصد أحداث ما قبل وبعد نهاية المراحل المختلفة للطواف.

وتضم قائمة القنوات الناقلة للطواف التلفزيون الياباني، وقناة إس بي إس في أستراليا، وقناة إن بي سي، التي ستبث أحداث الطواف في أميركا والمكسيك وخمس دول أخرى، بجانب قناة سوبر سبورت الجنوب أفريقية، التي يصل بثها إلى 51 دولة.