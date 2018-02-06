فيفياني درّاج السرعة

يعتبر الإيطالي إيليا فيفياني أحد أفضل درّاجي السرعة في بيلوتون، حيث استطاع تحقيق 50 انتصاراً منذ أن انتقل إلى مرحلة الاحتراف في عام 2010، وذلك فضلاً عن كونه من الموهوبين في سباقات الطريق، لدى إيليا أيضاً سجل رائع من الانتصارات في السباقات الدولية حيث حقق: خمس ميداليات ذهبية في بطولة سباق الطريق الأوروبي للدراجات الهوائية وهي سباق النقاط في 2012 و2013، سباق ماديسون في عام 2014، وسباق المضمار المغلق في عامي 2014 و 2015، وفي عام 2016 فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو في سباق الدراجات الهوائية داخل المضمار المغلق.

وفي عامي 2015 و2016 فاز في المرحلة الثانية من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائي، وارتدى القميص الأزرق المخصص لأفضل زمن الذي يرعاه بنك دبي التجاري. وتشمل قائمة انتصاراته في العام الماضي بريتاجن كلاسيك، كويست فرنسا، وسايكلاسيكس هامبورغ، كما حقق إيليا انتصاراً في عام 2018، حيث المرحلة الثالثة في طواف سانتوس داون أندر.