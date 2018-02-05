80 ناقة في شوط المحالب المفتوح

توّج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، في ختام مسابقة المحالب بمهرجان سموه، الفائزين بالشوط المفتوح، الذي تنافست فيه 80 ناقة حلوب.

وحصلت الناقة المملوكة للدكتور أحمد بالحطم العامري على المركز الأول بإجمالي حليب بلغ وزنه 65.01 كيلوغراماً، بينما جاءت في المرتبة الثانية الناقة المملوكة لطويرش بن بخيت بن أحمد جداد بإجمالي وزن 59.64 كيلوغراماً، وحلت في المركز الثالث الناقة المملوكة لبخيت بن سالم بن بخيت مقدم المهري بإجمالي وزن 58.98 كيلوغراماً، وفي المرتبة الرابعة الناقة المملوكة لسالم بن حريز بن فلو غبرار زغبنوت بإجمالي وزن 58.35 كيلوغراماً.

حلت في المركز الخامس الناقة المملوكة لسهيل أحمد بالحطم العامري بإجمالي وزن 58.17 كيلوغراماً، وفي المرتبة السادسة الناقة المملوكة لسعيد بن سالم بن أحمد قمصيت بإجمالي وزن 58.16 كيلوغراماً، بينما حلت في المركز السابع الناقة المملوكة لسعيد بن عوبد بن مشخفي سمودة المهري بإجمالي وزن 55.06 كيلوغراماً، وفي المركز الثامن الناقة المملوكة لخالد مبخوت سالم ال خبيزان الراشدي بإجمالي وزن 53.93 كيلوغراماً، وحلت في المرتبة التاسعة الناقة المملوكة لبخيت حمد ضحيان بخيت المنهالي بإجمالي وزن 53.39 كيلوغراماً، وفي المركز العاشر حلت الناقة المملوكة لمحمد سالم سهيل مسن بحليب بلغ وزنه الإجمالي 52.91 كيلوغراماً.