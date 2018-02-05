الإمارات تحلّق بكأس زايد للشطرنج

حقق منتخبنا الوطني للشطرنج، كأس زايد، بعد فوزه بلقب الأولمبياد العربي الثاني للشطرنج، الذي اختتم مساء أمس بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والذي ينظمه اتحاد اللعبة بالتعاون مع الاتحاد العربي، وجاء فوز الإمارات بالكأس الغالية، وتصدر الترتيب العام بعدما أحرز لاعبونا 23 ميدالية منها 9 ميداليات ذهبية و3 فضية و11 برونزية، في كل فئات البطولة، وفاز الأستاذ الدولي الكبير الجزائري محمد حدوش بلقب بطولة فردي الرجال، بعد أن رفع صيده إلى 6.5 نقاط، إثر تعادله في الجولة الأخيرة مع وصيفه لاعب منتخبنا ونادي دبي للشطرنج والثقافة الأستاذ الاتحادي سعيد إسحاق الذي جمع 6 نقاط، وحل ثالثاً لاعب المنتخب العراقي الأستاذ الاتحادي أحمد علي ليث، وفي منافسات فردي السيدات، فازت الأستاذة الدولية الجزائرية أمينة مزيود بالذهبية بعد تغلبها في الجولة التاسعة على لاعبة المنتخب الأردني راية النعيمات، بينما حملت لقب الوصيفة لاعبة المنتخب الأردني غيداء العطار، وجاءت ثالثة مواطنتها الأستاذة الاتحادية بشرى الشعيبي.

سيطرة إماراتية

وسيطر شطرنج الإمارات على مسابقات المراحل السنية، حيث حقق لاعب منتخبنا الوطني ونادي دبي الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان الميدالية الذهبية في مسابقة تحت 20 عاماً، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على التونسي الدولي أشرف حباشة، بينما جاء ثانياً الأستاذ الدولي الجزائري عبد الوهاب أوريت، وثالثاً التونسي الدولي أشرف حباشة، وفي منافسات فئة تحت 18 سنة تمكن الدولي سلطان الزعابي لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي من إحراز الميدالية الذهبية بالعلامة الكاملة 7 نقاط من 7 جولات من دون أي خسارة، بينما حلّ بالمركز الثاني الأستاذ الاتحادي المصري محمد زيان، وجاء ثالثاً الأستاذ الاتحادي الأردني يزن البشايرة، وفي فئة تحت 16 سنة أحرز لاعب المنتخب الوطني عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي الميدالية الذهبية، فيما جاء ثانياً لاعب المنتخب الأردني لؤي سمير وثالثاً لاعب المنتخب الوطني سيف أحمد الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

كأس زايد

نجاح السدراني

وفي منافسات فئة تحت 14 سنة، تمكن لاعب المنتخب الوطني الأستاذ الاتحادي عمار السدراني من الظفر بالميدالية الذهبية من دون أي خسارة بواقع ثمانية انتصارات وتعادل وحيد، وجاء ثانياً الجزائري زياد بوقال بينما حلّ ثالثاً العراقي الدولي أحمد جمال، وفي فئة تحت 10 سنوات تمكن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج سعود جابر الزرعوني من إحراز الذهب العربي، وجاء ثانياً لاعب المنتخب الوطني ونادي العين حمد ناصر الشامسي، فيما حلّ الأردني عبدالله بني ياسين ثالثاً.

تألق فتياتنا

وفي منافسات فئة تحت 10 سنوات للبنات، حققت بطلة العالم لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي روضة عيسى السركال الذهب العربي، بعد حصولها على العلامة الكاملة، وجاءت ثانية الجزائرية تينهاينن عبد العزيز، وثالثة التونسية غادي شيهي، وفي فئة تحت 14 سنة تمكنت لاعبة المنتخب الوطني ونادي العين وافية المعمري من انتزاع الذهبية بالعلامة الكاملة، وجاءت الأستاذة الدولية الجزائرية لينا ناصر في المركز الثاني، وحلّت لاعب المنتخب الوطني فاطمة الوهابي ثالثة، وفي فئة تحت 18 سنة حققت لاعبة المنتخب الوطني ونادي العين أستاذة الاتحاد الدولي وديمة الكلباني الميدالية الذهبية بالعلامة الكاملة، وجاءت ثانية الجزائرية الأستاذة الاتحادية رانيا ناصر، فيما جاءت ثالثة لاعبة المنتخب الوطني ونادي الفتيات للشطرنج والثقافة بالشارقة عائشة سرحان المعيني.