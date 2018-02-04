دبي المدينة الرياضية الأولى عربياً

حققت دبي لقب المدينة الرياضية الأولى عربياً في قائمة تصنيف مدن العالم الرياضية في عام 2017 التي أعلنت عنها أمس «بورسون - مارلستر»، شركة الاتصالات الاستراتيجية، والعلاقات العامة العالمية، ومقرها نيويورك، واحتلت «دانة الدنيا» المركز 26 عالمياً، متفوقة على مدن رياضية عريقة مثل مونتريال، وروما، ومدريد، وسنغافورة، وسان فرانسيسكو، وروتردام، وشنغهاي، وموسكو التي حلت في المركز 42.

وكشفت «بورسون - مارلستر سبورت»، وبالتعاون مع «اروند ذا رينجز»، إحدى وسائل الإعلام الأكثر تأثيراً في عالم الرياضة الدولية، النقاب عن نتائج تصنيفها لعام 2017 للمدن الرياضية، واشتمل على أفضل 50 مدينة رياضية في العالم على أساس التصور العام للمدينة الرياضية.

واستندت النتائج على تصويت إلكتروني إلى جانب تصويت من مجموعة مختارة من كبار قادة الرياضة من الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية، ووسائل الإعلام الرياضية وغيرهم من المؤثرين في عالم الرياضة.

وبالنظر إلى خبرة قادة الرياضة، فإن إجاباتهم تكون أكثر ترجيحاً من إجابات عامة الجمهور. وحافظت لندن على مكانتها باعتبارها المدينة الرياضية الرائدة في العالم، وللسنة السادسة على التوالي، (منذ استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2012) تلتها في المركز الثاني لوس انجليس ثم باريس ولوزان وطوكيو في المراكز من الثالث إلى الخامس وجاءت بكين بالمركز العاشر.